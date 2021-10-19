Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3983398439853986 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 91 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 7% 6 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 18% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 91 Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46 vetka написав: А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?

Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода. А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.

Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине stm

Повідомлень: 3180 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:46 vetka А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам. BìnhAutoDat Повідомлень: 51 З нами з: 10.09.21 Подякував: 2 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:54 BìnhAutoDat написав: vetka А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам. А почему вы решили что от последствий вакцинации кто-то будет умирать? Инд. непереносимость к компонентам никто не отменял, конечно. Но вообще с ранних лет нам ставят самые разные вакцины способствующие нашей долгой жизни. Благо, теперь мы не мрем как мухи от того, от чего мерли еще в начале 20 века, в т.ч. благодаря вакцинам.

Решила почему? Ну наверно потому, что УЖЕ есть многочисленные смерти по всему миру сразу после вакцинации. Мы же не знаем, механизм каких болезней (особенно аутоимунных) может включить вакцина созданная на коленке, правильно? Решила почему? Ну наверно потому, что УЖЕ есть многочисленные смерти по всему миру сразу после вакцинации. Мы же не знаем, механизм каких болезней (особенно аутоимунных) может включить вакцина созданная на коленке, правильно? vetka Повідомлень: 7008 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:55 stm написав: vetka написав: А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?

Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода. А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.

Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине

Раз умрут, то какая разница от чего Раз умрут, то какая разница от чего vetka Повідомлень: 7008 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 11:56 vetka написав: stm написав: vetka написав: А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?

Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода. А какой процент умрет от последствий вакцинации в течении года, двух, пяти?Вы "ширнулись", вот и молодец, вам какая разница сколько умрет антивакцинаторов? Меньше народа, больше кислорода.

Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине Старики умрут по любому, более 100 лет жить сложно даже при современной медицине

Раз умрут, то какая разница от чего Раз умрут, то какая разница от чего

Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно а так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер? Ну без вакцинаций мрут и от 40 активноа так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер? stm

Повідомлень: 3180 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:00 stm написав: Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно а так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер? Ну без вакцинаций мрут и от 40 активноа так поживут ещё лет 60. Но Вы как бывший фельдшер можете объяснить почему ужасы в долгосроке? И как запустится тумблер?

я фельдшер-лаборант в прошлом, приятно, что помните )))) я больше по анализам могу подсказать. По поводу тумблера долго писать, правда. Почитайте в инете про иммунитет, аутоиммунные заболевания и тд. Особенно про "молодые" вакцины. Так же вопрос - почему до сих пор нет лекарств? я фельдшер-лаборант в прошлом, приятно, что помните )))) я больше по анализам могу подсказать. По поводу тумблера долго писать, правда. Почитайте в инете про иммунитет, аутоиммунные заболевания и тд. Особенно про "молодые" вакцины. Так же вопрос - почему до сих пор нет лекарств? vetka Повідомлень: 7008 З нами з: 04.03.14 Подякував: 433 раз. Подякували: 1241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:04 stm написав: Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно а так поживут ещё лет 60. Ну без вакцинаций мрут и от 40 активноа так поживут ещё лет 60.



Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживутА остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут fler

Повідомлень: 2176 З нами з: 07.08.09 Подякував: 653 раз. Подякували: 813 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 12:08 fler написав: stm написав: Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно а так поживут ещё лет 60. Ну без вакцинаций мрут и от 40 активноа так поживут ещё лет 60.



Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживутА остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут

Поэтому у коллег по форуму данные, что все плановые операции перенесены, что не мрут у нас активно. А в Израиле такого нет, а должно быть наоборот. В Израиле-то уже долгосрок. И почему 5 лет, а 10 это вообще сказка. Я так на любую витаминку и яблочко могу Вам про долгосрок рассказывать. Вы перестанете их есть? Поэтому у коллег по форуму данные, что все плановые операции перенесены, что не мрут у нас активно. А в Израиле такого нет, а должно быть наоборот. В Израиле-то уже долгосрок. И почему 5 лет, а 10 это вообще сказка. Я так на любую витаминку и яблочко могу Вам про долгосрок рассказывать. Вы перестанете их есть? stm

Повідомлень: 3180 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3983398439853986 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 778 , 779 , 780

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7798 10699729

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 08:46