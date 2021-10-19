Додано: Сер 20 жов, 2021 13:06

Успіх написав: а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"?

Що тоді?

Більшість чоловіків скаже - "ну, знав би я, що таке буде, то краще б помер від ковіду!" а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"?Що тоді?Більшість чоловіків скаже - "ну, знав би я, що таке буде, то краще б помер від ковіду!"

Щось рука трошки терпне/німіє... і навіть, нога...

Вы даже согласились на свое гипотетическое "напів шостої", лишь бы вас не закрыли? Смелый человек!А 21-й палец как? Срочно надо проверить и сравнить, как было ДО и стало ПОСЛЕ вакцинации. И так ежедневно минимум по 10 раз в день (для полноценной статистики). Весь невакцинированный форум в нетерпении ждет ваших результатов, чтобы решить для себя, стит ли вакцинироваться или не стот.Кстати, подсказка как не заболеть Ковидом тем, кто не хочет вакцинироваться. Известно, что коронавирус проникает в организм человека через слизистую носа. Поэтому, чтобы "перекрыть" ему путь, достаточно скотчем (лейкопластырем) наглухо заклеить ноздри и дышать ртом. Ведь коронавирус через рот не может заразить(Для очень серьезных людей разъясняю, что про заклейку ноздрей это юмор)