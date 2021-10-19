Кислоро́дное отравле́ние, гиперокси́я (лат. hyperoxia) — отравление, которое в острой форме возникает вследствие дыхания кислородосодержащими газовыми смесями (воздухом, нитроксом) при повышенном давлении. Отравление может возникнуть и при обычном давлении в случае длительного (несколько суток) вдыхания смеси, содержащей более 60% кислорода. Отравление кислородом возможно при использовании кислородных аппаратов, регенеративных аппаратов, при использовании для дыхания искусственных газовых смесей, во время проведения кислородной рекомпрессии, а также вследствие превышения лечебных доз в процессе оксигенобаротерапии. При отравлении кислородом развиваются нарушения функций центральной нервной системы, органов дыхания и кровообращения.
Из вышесказанного следует, что избыток кислорода в организме приводит к значительным нарушениям в транспорте газов и повреждению мембран клеток различных органов и тканей.
не может ли быть связана плохая статистика в больницах с неправильным применением концентраторов?
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 20 жов, 2021 13:13, всього редагувалось 2 разів.
fler написав:zРадио, Вы серьезно считаете, что сравнивать ковид за 8 мес 2020 и 8 мес 2021 - это корректно? Не смущает, что статистику начали вести с марта 2020?
Совершенно правильно. А смертность от ДТП в 2021 году надо сравнивать со средним за 123 предыдущих года, с тех пор как случился первый случай ДТП. Или может все же лучше сравнивать периоды с Ковид и без Ковид (а первые месяцы 2020 года мы закрылись и он не получил своего развития в Украине) ??
Успіх написав:а раптом у чоловіків вакцина дасть побочку "напів шостої"? Що тоді? Більшість чоловіків скаже - "ну, знав би я, що таке буде, то краще б помер від ковіду!"
Вы даже согласились на свое гипотетическое "напів шостої", лишь бы вас не закрыли? Смелый человек!
Щось рука трошки терпне/німіє... і навіть, нога...
А 21-й палец как? Срочно надо проверить и сравнить, как было ДО и стало ПОСЛЕ вакцинации. И так ежедневно минимум по 10 раз в день (для полноценной статистики). Весь невакцинированный форум в нетерпении ждет ваших результатов, чтобы решить для себя, стОит ли вакцинироваться или не стоИт.
Кстати, подсказка как не заболеть Ковидом тем, кто не хочет вакцинироваться. Известно, что коронавирус проникает в организм человека через слизистую носа. Поэтому, чтобы "перекрыть" ему путь, достаточно скотчем (лейкопластырем) наглухо заклеить ноздри и дышать ртом. Ведь коронавирус через рот не может заразить (Для очень серьезных людей разъясняю, что про заклейку ноздрей это юмор)
Одесская область первая в Украине по количеству заболевших и умерших от коронавируса 10:17 20 октября 2021
За прошедшие сутки, 20 октября, в Одесской области коронавирус нашли у 1606-ти людей. 58 пациентов умерли. 507 – выздоровели. Накануне, 19 октября, новых случаев в регионе было 1418. Погибших от COVID-19 – 24. Всего за время эпидемии коронавирусом в Одесской области заразились 174 636 человек. 3674 пациентов умерли.
flyman написав:у 2020 початок можна не брати до уваги, ковід почав "гуляти" по серйозному з жовтня 2020. Тому порівнювати тре порівнюване, а саме жовтень 2020 і жовтень 2021
Правильно - я как раз и сравнил январь-август без эпидемии ковида (2020-й) и январь-август с эпидемией ковида (2021-й).
По итогам года ситуация может быть еще хуже, как выше заметил Хотаб - волна, начавшаяся в сентябре этого года, явно более агрессивная, чем прошлогодняя осенняя. Она идет с опережением и по времени, и по скорости. Это значит, что до конца года будет либо одна волна (текущая) с очень высокой вершиной, либо будет 2 волны (текущая, которая начнет спадать уже скоро, плюс новая с декабря)
який зміст порівняння теплого з м"ягким? я розумію, що зміст порівняти перебіг ковіда без вакцинації у 2020 і з вакцинацією у 2021 і тоді приблизно можна робити якісь висновки, і то з малою степеню достовірності, так як переіоди посить невеликі для таких висновків на основі статистки (знову ж таки, не пойми якої: на вході сміття, на виході "конхвета")
Я Ви пишете в темі КРЖН, можна тільки "гадати про вектор руху" чи то тенденцію, а не про абсолютні значення і що на що впливає і як.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Одесская область первая в Украине по количеству заболевших и умерших от коронавируса 10:17 20 октября 2021
За прошедшие сутки, 20 октября, в Одесской области коронавирус нашли у 1606-ти людей. 58 пациентов умерли. 507 – выздоровели. Накануне, 19 октября, новых случаев в регионе было 1418. Погибших от COVID-19 – 24. Всего за время эпидемии коронавирусом в Одесской области заразились 174 636 человек. 3674 пациентов умерли.
Кое кого надо пятаком совать в эту статью, чтоб не спрашивало "а что там в Одессе?" А потом водить , как обезьяну на поводку, по одесским реанимациям. И пусть вякнет родственникам умирающих"нет никакого ковида, он в песке даже есть, и вообще чего вы рыдаете, вам ООН давно обещал в Украине 25 млн населения. " Чтоб разорвали.
flyman написав:який зміст порівняння теплого з м"ягким
Ты реально тугой? Оценивается влияние Ковид на смертность в стране. Влияние вакцинации оценивают по летальности до и после вакцинации. Термин "летальность" гуглить!!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Одесская область первая в Украине по количеству заболевших и умерших от коронавируса 10:17 20 октября 2021
За прошедшие сутки, 20 октября, в Одесской области коронавирус нашли у 1606-ти людей. 58 пациентов умерли. 507 – выздоровели. Накануне, 19 октября, новых случаев в регионе было 1418. Погибших от COVID-19 – 24. Всего за время эпидемии коронавирусом в Одесской области заразились 174 636 человек. 3674 пациентов умерли.
Кое кого надо пятаком совать в эту статью, чтоб не спрашивало "а что там в Одессе?" А потом водить , как обезьяну на поводку, по одесским реанимация. И пусть вякнет родственникам умирающих"нет никакого ковида, он в песке даже есть, и вообще чего вы рыдание, вам ООН давно обещал в Украине 25 млн населения. " Чтоб разорвали.
я так розумію, що з огляду на жахи, в Одесі мало би бути вже максимум привитих Цікаво, чи є статистика по областям щодо % привитості і смерності по ковіду і загалом на 100000 душ населення?
А також статистику за минулий рік (початок цього року), скільки хворіло, виздоровлювало і помирало в момент перебування в "червоній зоні"?
flyman написав:Одесі мало би бути вже максимум привитих
"Трупы на улице не валяются"(с) . С чего бы людям бежать прививаться?? Я уже говорил, это как с войной. О ней в "Мураками" в Киеве не знает никто. Для них ее нет. Они искренне не понимают, почему надо платить военный сбор, если в Киеве снаряды не взрываются.