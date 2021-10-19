stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.
А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?
Одесская область первая в Украине по количеству заболевших и умерших от коронавируса 10:17 20 октября 2021
За прошедшие сутки, 20 октября, в Одесской области коронавирус нашли у 1606-ти людей. 58 пациентов умерли. 507 – выздоровели. Накануне, 19 октября, новых случаев в регионе было 1418. Погибших от COVID-19 – 24. Всего за время эпидемии коронавирусом в Одесской области заразились 174 636 человек. 3674 пациентов умерли.
Кое кого надо пятаком совать в эту статью, чтоб не спрашивало "а что там в Одессе?" А потом водить , как обезьяну на поводку, по одесским реанимациям. И пусть вякнет родственникам умирающих"нет никакого ковида, он в песке даже есть, и вообще чего вы рыдаете, вам ООН давно обещал в Украине 25 млн населения. " Чтоб разорвали.
flyman написав:який зміст порівняння теплого з м"ягким
Ты реально тугой? Оценивается влияние Ковид на смертность в стране. Влияние вакцинации оценивают по летальности до и после вакцинации. Термин "летальность" гуглить!!
І?
Може тре брати контрольні групи і порівнювати в них? А так методику можна підігнати і отримати бажані висновки.
Якщо, офіційно перехворіло ковідом, хай 10% (а так як статистика невірна через малу кількість тестів, а реально в рази більше), тобто десь половина населення отримала природній імунітет.
А тепер дають ще вакцину, і ура - перемога, вакцина дає еффект. Колем далі.
Як писав вище: на вході статистики сміття, на виході "конхфета".
stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.
А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?
stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.
А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?
Из-за ажиотажа в больницах одесситы не могут подписать декларации с семейными врачами 16:11 19 октября 2021
«В связи с тем, что за два года многие не заключили декларации, а из-за новых требований ринулись по поликлиникам и создали ажиотаж, действительно некоторые поликлиники не справляются с потоком людей», комментирует пресс-служба горсовета.
Ажиотаж отчасти связан со сложностями при пользовании приложением «Дія». Электронный сертификат о вакцинации удается получить не всем. Проблемы бывают разного рода. В некоторых случаях приложение «видит» только одну из двух доз вакцины. В других корректной работе мешает старый образец паспорта. Так или иначе, горожане вынуждены обращаться за бумажной версией документа. А получить ее возможно только у семейного врача.
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду ,
Востаннє редагувалось d44 в Сер 20 жов, 2021 13:34, всього редагувалось 3 разів.