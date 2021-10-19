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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:21

  stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.

А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:21

  Hotab написав:
  yanyura написав:
Одесская область первая в Украине по количеству заболевших и умерших от коронавируса
10:17 20 октября 2021

За прошедшие сутки, 20 октября, в Одесской области коронавирус нашли у 1606-ти людей. 58 пациентов умерли. 507 – выздоровели. Накануне, 19 октября, новых случаев в регионе было 1418. Погибших от COVID-19 – 24.
Всего за время эпидемии коронавирусом в Одесской области заразились 174 636 человек. 3674 пациентов умерли.

https://odessa.online/odesskaya-oblast- ... onavirusa/


Кое кого надо пятаком совать в эту статью, чтоб не спрашивало "а что там в Одессе?"
А потом водить , как обезьяну на поводку, по одесским реанимациям. И пусть вякнет родственникам умирающих"нет никакого ковида, он в песке даже есть, и вообще чего вы рыдаете, вам ООН давно обещал в Украине 25 млн населения. " Чтоб разорвали.

  flyman написав:який зміст порівняння теплого з м"ягким

Ты реально тугой? Оценивается влияние Ковид на смертность в стране. Влияние вакцинации оценивают по летальности до и после вакцинации. Термин "летальность" гуглить!!

І?

Може тре брати контрольні групи і порівнювати в них?
А так методику можна підігнати і отримати бажані висновки.

Якщо, офіційно перехворіло ковідом, хай 10% (а так як статистика невірна через малу кількість тестів, а реально в рази більше), тобто десь половина населення отримала природній імунітет.

А тепер дають ще вакцину, і ура - перемога, вакцина дає еффект. Колем далі.

Як писав вище: на вході статистики сміття, на виході "конхфета".
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:23

  vetka написав:
  stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.

А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?

Вы на самом деле фельдшер ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:25

  d44 написав:
  vetka написав:Ну наверно потому, что УЖЕ есть многочисленные смерти по всему миру сразу после вакцинации.
Красива фраз, а можете цифри дати, скільки це " многочисленньіе" і як пов'язана вакцинація з цими смертями?

поверьте мне на слово :mrgreen:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:26

  akido написав:
  vetka написав:
  stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.

А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?

Вы на самом деле фельдшер ?

ага. только очень давно не работаю в медицине
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:только очень давно не работаю в медицине

Это хорошо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:30

flyman
За выходные в Одессе привились от коронавируса почти 17 тысяч человек
14:25 18 октября 2021

Общее количество сделанных прививок увеличилось до 429 тысяч.

https://odessa.online/za-vyhodnye-v-ode ... -chelovek/

Из-за ажиотажа в больницах одесситы не могут подписать декларации с семейными врачами
16:11 19 октября 2021

«В связи с тем, что за два года многие не заключили декларации, а из-за новых требований ринулись по поликлиникам и создали ажиотаж, действительно некоторые поликлиники не справляются с потоком людей», комментирует пресс-служба горсовета.

Ажиотаж отчасти связан со сложностями при пользовании приложением «Дія». Электронный сертификат о вакцинации удается получить не всем. Проблемы бывают разного рода. В некоторых случаях приложение «видит» только одну из двух доз вакцины. В других корректной работе мешает старый образец паспорта. Так или иначе, горожане вынуждены обращаться за бумажной версией документа. А получить ее возможно только у семейного врача.

https://odessa.online/iz-za-azhiotazha- ... -vrachami/
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen: ,
Востаннє редагувалось d44 в Сер 20 жов, 2021 13:34, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:31

  Hotab написав:
  vetka написав:только очень давно не работаю в медицине

Это хорошо.

из "горячей точки" строчишь на форуме? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:33

  vetka написав:..
А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?

разница нам такая, что родич на плановую операцию попасть не может из-за переведения больницы в статус "ковидная". Из-за толп идиотов неверующих
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