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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:из "горячей точки" строчишь на форуме?

Не, из теплого кресла. А что?

А хорошо то, что вы уже не в медицине, что вы не умеете в простую логику: "антиваксы (преимущественно они) положили мед.стстему, забили стационары (в том числе терапии , неврологии) ,забрали на себя всех врачей, а нормальным людям ни планово обследоваться, ни полечить другие проблемы".
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:35

  d44 написав:
  vetka написав:поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen: ,

я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:36

  Hotab написав:
  vetka написав:из "горячей точки" строчишь на форуме?

Не, из теплого кресла. А что?

А хорошо то, что вы уже не в медицине, что вы не умеете в простую логику: "антиваксы (преимущественно они) положили мед.стстему, забили стационары (в том числе терапии , неврологии) ,забрали на себя всех врачей, а нормальным людям ни планово обследоваться, ни полечить другие проблемы".

следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.
а то жрут шо попало, бухают, шо кони, курят, как паровозы, потом виноваты здоровые адекватные люди в их бедах.
Востаннє редагувалось vetka в Сер 20 жов, 2021 13:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:37

  sequence написав:
  vetka написав:..
А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?

разница нам такая, что родич на плановую операцию попасть не может из-за переведения больницы в статус "ковидная". Из-за толп идиотов неверующих

а якщо вакцинований ковідно, то вже умний і віруючий?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.

К чему ваше менторство?? Я так и делаю.
А при чем здесь то, что мы обсуждаем??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:38

  Hotab написав:
  vetka написав:из "горячей точки" строчишь на форуме?

Не, из теплого кресла. А что?

А хорошо то, что вы уже не в медицине, что вы не умеете в простую логику: "антиваксы (преимущественно они) положили мед.стстему, забили стационары (в том числе терапии , неврологии) ,забрали на себя всех врачей, а нормальным людям ни планово обследоваться, ни полечить другие проблемы".

хто вравсь?
невітка!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:38

  Hotab написав:
  vetka написав:следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.

К чему ваше менторство?? Я так и делаю.
А при чем здесь то, что мы обсуждаем??

к тому, что за своим здоровьем следить нужно и можно без обращения к врачам в разгар пандемии, да и вообще
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:хто вравсь?
невітка!

Тоже сложно в цепочки?? Привитые во всех странах в разы реже попадают в стац. Здесь есть что-то новое??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:к тому, что за своим здоровьем следить нужно и можно без обращения к врачам в разгар пандемии, да и вообще

Да и вообще,как не следи, но большинство людей рано или поздно обращаются к врачам.
Куда им сейчас обращаться??
Куда сейчас обращаться здоровым для плановых осмотров?? Я даже мед. справку водителя при замене прав едва получил , когда бушевал Ковид. Все работало с ограничениями.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:40

  Hotab написав:
  vetka написав:следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.

К чему ваше менторство?? Я так и делаю.
А при чем здесь то, что мы обсуждаем??

чому не проколоти групи ризику в першу чергу (потім проколоти другу чергу по ризиковості і так далі.) і не створювати ажіотаж масовим залякуванням та ступорити і так ледве живу систему медицини?
flyman
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