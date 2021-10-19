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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:34
vetka написав:
из "горячей точки" строчишь на форуме?
Не, из теплого кресла. А что?
А хорошо то, что вы уже не в медицине, что вы не умеете в простую логику: "антиваксы (преимущественно они) положили мед.стстему, забили стационары (в том числе терапии , неврологии) ,забрали на себя всех врачей, а нормальным людям ни планово обследоваться, ни полечить другие проблемы".
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 жов, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:35
d44 написав: vetka написав:
поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду
,
я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:36
Hotab написав: vetka написав:
из "горячей точки" строчишь на форуме?
Не, из теплого кресла. А что?
А хорошо то, что вы уже не в медицине, что вы не умеете в простую логику: "антиваксы (преимущественно они) положили мед.стстему, забили стационары (в том числе терапии , неврологии) ,забрали на себя всех врачей, а нормальным людям ни планово обследоваться, ни полечить другие проблемы".
следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.
а то жрут шо попало, бухают, шо кони, курят, как паровозы, потом виноваты здоровые адекватные люди в их бедах.
Востаннє редагувалось vetka
в Сер 20 жов, 2021 13:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:37
sequence написав: vetka написав:
..
А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?
разница нам такая, что родич на плановую операцию попасть не может из-за переведения больницы в статус "ковидная". Из-за толп идиотов неверующих
а якщо вакцинований ковідно, то вже умний і віруючий?
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:37
vetka написав:
следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.
К чему ваше менторство?? Я так и делаю.
А при чем здесь то, что мы обсуждаем??
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:38
Hotab написав: vetka написав:
из "горячей точки" строчишь на форуме?
Не, из теплого кресла. А что?
А хорошо то, что вы уже не в медицине, что вы не умеете в простую логику: "антиваксы (преимущественно они) положили мед.стстему, забили стационары (в том числе терапии , неврологии) ,забрали на себя всех врачей, а нормальным людям ни планово обследоваться, ни полечить другие проблемы".
хто вравсь?
невітка!
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:38
Hotab написав: vetka написав:
следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.
К чему ваше менторство?? Я так и делаю.
А при чем здесь то, что мы обсуждаем??
к тому, что за своим здоровьем следить нужно и можно без обращения к врачам в разгар пандемии, да и вообще
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:39
flyman написав:
хто вравсь?
невітка!
Тоже сложно в цепочки?? Привитые во всех странах в разы реже попадают в стац. Здесь есть что-то новое??
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:40
vetka написав:
к тому, что за своим здоровьем следить нужно и можно без обращения к врачам в разгар пандемии, да и вообще
Да и вообще,как не следи, но большинство людей рано или поздно обращаются к врачам.
Куда им сейчас обращаться??
Куда сейчас обращаться здоровым для плановых осмотров?? Я даже мед. справку водителя при замене прав едва получил , когда бушевал Ковид. Все работало с ограничениями.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 жов, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:40
Hotab написав: vetka написав:
следите за своим здоровьем смолоду и к врачам десятилетиями обращаться не будете, как я к примеру.
К чему ваше менторство?? Я так и делаю.
А при чем здесь то, что мы обсуждаем??
чому не проколоти групи ризику в першу чергу (потім проколоти другу чергу по ризиковості і так далі.) і не створювати ажіотаж масовим залякуванням та ступорити і так ледве живу систему медицини?
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