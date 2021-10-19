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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:42
flyman написав:
чому не проколоти групи ризику в першу чергу
Каким образом?? Хватать в парках, бить по голове, чтоб обмяк и тащить на вакцинацию?
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:43
vetka написав: d44 написав: vetka написав:
поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду
,
я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите.
Перестаньте есть яблоки наконец! Многие уже умерли от яблок! Верьте мне на слово ))) я - это я и всё знаю о последствиях яблок в перспективе 5-10 лет ))))))
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:45
Hotab написав: flyman написав:
чому не проколоти групи ризику в першу чергу
Каким образом?? Хватать в парках, бить по голове, чтоб обмяк и тащить на вакцинацию?
пенсіонер 60+?
не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.
військовий 50+, не вколовся - пиши рапорт, і т.д.
держслужбовець 50+, не вколовся - до побачення.
....
Потім, так само, по віковій групі 40+
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 20 жов, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:46
flyman написав:
не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.
Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??
flyman написав:
військовий - не вколовся - пиши рапорт, і т.д.
Этих щимят. ибо есть возможность. Но они не группа риска.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 жов, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:46
zРадио написав:
Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!
Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
г
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:48
Hotab написав: flyman написав:
не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.
Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??
И эти люди считают что маски - это бесчеловечно )))) но при ближайшем рассмотрении... ))))
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:48
Hotab написав: flyman написав:
не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.
Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??
ти ж пропонував антивакам подібне, я ж не питав чи ти не зза порєбріка?
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:48
Вкладчик1234 написав:
ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн.
В прошлом 320 тыс. Какие такие данные? До этого падение было ниже.
flyman написав:
ти ж пропонував антивакам подібне
Яке таке подібне? В рестик не пускать? Это типа лишить денег?
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 жов, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:49
Вкладчик1234 написав: zРадио написав:
Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!
Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
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Думаю, що як тільки "глобальна економічна криза" закінчиться, про ковід забудуть
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Додано: Сер 20 жов, 2021 13:49
vetka
Вы уж определитесь однозначно, вы медик и разбираетесь в медицине
, или
просто имеющий диплом медика (фельдщера-лаборанта), но в медицине не разбирающийся от слова "совсем"
.
Потому что заявлять, что вы дипломированный фельдшер-лаборант, а через время обращаться с просьбой к форумчанам за подсказкой по медицинскому вопросу
это как-то смешно получается - Эпидемия коронавируса в мире
Я понимаю, что подобное писать женщине не совсем морально, но если вы уж вступаете в "мужские" дискуссии, то и отвечать вам следует как к "мужчине".
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Сер 20 жов, 2021 12:46
ЛОБ
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