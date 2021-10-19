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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3989399039913992>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:чому не проколоти групи ризику в першу чергу

Каким образом?? Хватать в парках, бить по голове, чтоб обмяк и тащить на вакцинацию?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:43

  vetka написав:
  d44 написав:
  vetka написав:поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen: ,

я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите.

Перестаньте есть яблоки наконец! Многие уже умерли от яблок! Верьте мне на слово ))) я - это я и всё знаю о последствиях яблок в перспективе 5-10 лет ))))))
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:45

  Hotab написав:
  flyman написав:чому не проколоти групи ризику в першу чергу

Каким образом?? Хватать в парках, бить по голове, чтоб обмяк и тащить на вакцинацию?

пенсіонер 60+?
не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.

військовий 50+, не вколовся - пиши рапорт, і т.д.

держслужбовець 50+, не вколовся - до побачення.

....

Потім, так само, по віковій групі 40+
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.

Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??

  flyman написав:військовий - не вколовся - пиши рапорт, і т.д.

Этих щимят. ибо есть возможность. Но они не группа риска.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:46

  zРадио написав:Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!

Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
г
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:48

  Hotab написав:
  flyman написав:не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.

Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??

И эти люди считают что маски - это бесчеловечно )))) но при ближайшем рассмотрении... ))))
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:48

  Hotab написав:
  flyman написав:не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.

Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??

ти ж пропонував антивакам подібне, я ж не питав чи ти не зза порєбріка?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:48

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн.

В прошлом 320 тыс. Какие такие данные? До этого падение было ниже.

  flyman написав:ти ж пропонував антивакам подібне

Яке таке подібне? В рестик не пускать? Это типа лишить денег?
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:49

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!

Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
г

Думаю, що як тільки "глобальна економічна криза" закінчиться, про ковід забудуть
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:49

vetka

Вы уж определитесь однозначно, вы медик и разбираетесь в медицине, или просто имеющий диплом медика (фельдщера-лаборанта), но в медицине не разбирающийся от слова "совсем".

Потому что заявлять, что вы дипломированный фельдшер-лаборант, а через время обращаться с просьбой к форумчанам за подсказкой по медицинскому вопросу это как-то смешно получается - Эпидемия коронавируса в мире

Я понимаю, что подобное писать женщине не совсем морально, но если вы уж вступаете в "мужские" дискуссии, то и отвечать вам следует как к "мужчине".
yanyura
 
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