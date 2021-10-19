|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:51
Hotab написав: flyman написав:
не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.
Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??
flyman написав:
військовий - не вколовся - пиши рапорт, і т.д.
Этих щимят. ибо есть возможность. Но они не группа риска.
вище поправив, по вікових групах проходити.
Я в курсі, що під час війни, армія по статистиці найбезпечніше місце.
В основному гине мирне населення.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26294
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1283 раз.
- Подякували: 2054 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:53
yanyura написав:vetka
Вы уж определитесь однозначно, вы медик и разбираетесь в медицине
, или
просто имеющий диплом медика (фельдщера-лаборанта), но в медицине не разбирающийся от слова "совсем"
.
Потому что заявлять, что вы дипломированный фельдшер-лаборант, а через время обращаться с просьбой к форумчанам за подсказкой по медицинскому вопросу
это как-то смешно получается - Эпидемия коронавируса в мире
Я понимаю, что подобное писать женщине не совсем морально, но если вы уж вступаете в "мужские" дискуссии, то и отвечать вам следует как к "мужчине".
ха ха ха, мужские дискуссии.
я просто наблюдатель, нравится наблюдать, как вы тут меряетесь. Собаки лают, а караван идет.
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 7016
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 1243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54
Hotab написав:
Привитые во всех странах в разы реже попадают в стац
А у Вас нет статистики по смертности и осложнениям от уколизации?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 335
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 66 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54
flyman написав:
під час війни
Какие-то голоса слышишь? При чем война до вакцинации и переполненности стационаров ковидниками, которые положили мед.систему?
Цитрин написав: Hotab написав:
Привитые во всех странах в разы реже попадают в стац
А у Вас нет статистики по смертности и осложнениям от уколизации?
НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".
С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.
Востаннє редагувалось Hotab
в Сер 20 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5119
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:56
Hotab написав: flyman написав:
під час війни
Какие-то голоса слышишь? При чем война до вакцинации и переполненности стационаров ковидниками, которые положили мед.систему?
комент про військових, які не в групі ризику (з твоїх слів)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 26294
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1283 раз.
- Подякували: 2054 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 20 жов, 2021 13:59
flyman написав:
комент про військових, які не в групі ризику (з твоїх слів)
Так они и есть не в группе риска, относительно последствий Ковид. Что ты хочешь рассказать,не пойму.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5119
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 1417 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 20 жов, 2021 14:01
flyman написав: Вкладчик1234 написав: zРадио написав:
Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!
Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
г
Думаю, що як тільки "глобальна економічна криза" закінчиться, про ковід забудуть
Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".
Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15430
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 8530 раз.
- Подякували: 4118 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7799
|10704533
|
Сер 20 жов, 2021 12:46
ЛОБ
|