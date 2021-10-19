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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3989399039913992

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:51

  Hotab написав:
  flyman написав:не вколовся - нема пенсії, нема субсидії, нема пільг і т.п.

Оооо, ты точно не из С.Кореи пишешь??

  flyman написав:військовий - не вколовся - пиши рапорт, і т.д.

Этих щимят. ибо есть возможность. Но они не группа риска.

вище поправив, по вікових групах проходити.

Я в курсі, що під час війни, армія по статистиці найбезпечніше місце.
В основному гине мирне населення.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:53

  yanyura написав:vetka

Вы уж определитесь однозначно, вы медик и разбираетесь в медицине, или просто имеющий диплом медика (фельдщера-лаборанта), но в медицине не разбирающийся от слова "совсем".

Потому что заявлять, что вы дипломированный фельдшер-лаборант, а через время обращаться с просьбой к форумчанам за подсказкой по медицинскому вопросу это как-то смешно получается - Эпидемия коронавируса в мире

Я понимаю, что подобное писать женщине не совсем морально, но если вы уж вступаете в "мужские" дискуссии, то и отвечать вам следует как к "мужчине".

ха ха ха, мужские дискуссии. :mrgreen:
я просто наблюдатель, нравится наблюдать, как вы тут меряетесь. Собаки лают, а караван идет.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54

  Hotab написав:Привитые во всех странах в разы реже попадают в стац


А у Вас нет статистики по смертности и осложнениям от уколизации?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:під час війни

Какие-то голоса слышишь? При чем война до вакцинации и переполненности стационаров ковидниками, которые положили мед.систему?

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Привитые во всех странах в разы реже попадают в стац


А у Вас нет статистики по смертности и осложнениям от уколизации?

НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".

С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:56

  Hotab написав:
  flyman написав:під час війни

Какие-то голоса слышишь? При чем война до вакцинации и переполненности стационаров ковидниками, которые положили мед.систему?

комент про військових, які не в групі ризику (з твоїх слів)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 13:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:комент про військових, які не в групі ризику (з твоїх слів)

Так они и есть не в группе риска, относительно последствий Ковид. Что ты хочешь рассказать,не пойму.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:01

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!

Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
г

Думаю, що як тільки "глобальна економічна криза" закінчиться, про ковід забудуть

Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".
Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей :)
Вкладчик1234
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