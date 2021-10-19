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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3991399239933994> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Сер 20 жов, 2021 14:27 vetka написав: Вкладчик1234 написав: Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".

Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей

+1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве... +1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве...

Merck ещё.

+1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный Merck ещё.+1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный stm

Повідомлень: 3186 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:31 stm написав: vetka написав: Вкладчик1234 написав: Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".

Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей

+1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве... +1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве...

Merck ещё.

+1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный Merck ещё.+1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный

не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без vetka Повідомлень: 7020 З нами з: 04.03.14 Подякував: 434 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:36 Вкладчик1234 написав: В Киевском крематории рассказали, что вчера у них действительно была очередь из катафалков.



"Вчера было 155 кремаций, действительно была очередь. Работали четыре зала. Сегодня очереди нет", — заявили в крематории.



Напомним, сегодня глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что из-за большого числа умерших от коронавируса очередь из катафалков в Киевский крематорий заняла более 2 часов.

Это Радуцкий по сути похвастался своими успехами.

Разгром медицины во втором полугодии и провал вакцинации именно его прямая заслуга. Ляшко - это лишь зиц-председатель и креатура Радуцкого. Мы это уже проходили в 2020м со Скалецкой, усаженной в кресло главы МОЗ опять же Радуцким. Это Радуцкий по сути похвастался своими успехами.Разгром медицины во втором полугодии и провал вакцинации именно его прямая заслуга. Ляшко - это лишь зиц-председатель и креатура Радуцкого. Мы это уже проходили в 2020м со Скалецкой, усаженной в кресло главы МОЗ опять же Радуцким. Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 жов, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз. antey1969 1

Повідомлень: 10896 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3176 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:36 Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.



По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.



Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.



"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.



Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.



Xenon Повідомлень: 3839 З нами з: 25.02.09 Подякував: 69 раз. Подякували: 232 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:37 vetka написав: не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без

Груши стоят дороже яблок. Некоторые яблоки красные, некоторые зелёные, а другие жёлтые. Может зелёные яблоки и перестанут выращивать, жёлтых и красных больше. Зачем эти фразы, а просто что бы поговорить )))

И перестаньте есть яблоки Вы просто не слышали сколько смертей от них уже есть! Груши стоят дороже яблок. Некоторые яблоки красные, некоторые зелёные, а другие жёлтые. Может зелёные яблоки и перестанут выращивать, жёлтых и красных больше. Зачем эти фразы, а просто что бы поговорить )))И перестаньте есть яблоки Вы просто не слышали сколько смертей от них уже есть! stm

Повідомлень: 3186 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:42 Xenon написав: Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.



По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.



Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.



"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.



Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.





Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке. Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке. vetka Повідомлень: 7020 З нами з: 04.03.14 Подякував: 434 раз. Подякували: 1243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:45 yanyura написав: «В связи с тем, что за два года многие не заключили декларации

Стадо Стадо Starikan 2 Повідомлень: 18370 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2260 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире vetka написав: Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке. Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.

И даже от суицида.



Украина вышла на первое место в Европе по числу госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении ( 40531 ) так и в относительном ( 1045 на 1 млн населения )



Всім вітання, це перемога !!!



Рядом идет Румыния, сегодня там было 18863 новых случая и 561 летальный. ( почти как в Украине)



А следом по госпитализациям идет Болгария.

По статистике там сегодня 4979 новых и 214 летальных

( графики по пикам волн практически один в один совпадают)



Вы спросите что объединяет эти три страны ? - Отвечаю. Красивые политики и мудрый нарид. А если серьезно, эти страны объединяет низкий уровень вакцинации.



Болгария 20,4 / 20,1%

Румыния 34 / 29%

Украина 21 / 16%





Истребин. И даже от суицида.Украина вышла на первое место в Европе по числу госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении ( 40531 ) так и в относительном ( 1045 на 1 млн населения )Всім вітання, це перемога !!!Рядом идет Румыния, сегодня там было 18863 новых случая и 561 летальный. ( почти как в Украине)А следом по госпитализациям идет Болгария.По статистике там сегодня 4979 новых и 214 летальных( графики по пикам волн практически один в один совпадают)Вы спросите что объединяет эти три страны ? - Отвечаю. Красивые политики и мудрый нарид. А если серьезно, эти страны объединяет низкий уровень вакцинации.Болгария 20,4 / 20,1%Румыния 34 / 29%Украина 21 / 16%Истребин. Hotab

Повідомлень: 5121 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1418 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:48 vetka написав: Xenon написав: Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.



По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.



Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.



"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.



Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.





Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке. Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.

Искрометно и свежо.

Могли бы составить конкуренцию самому Петросяну Искрометно и свежо.Могли бы составить конкуренцию самому Петросяну antey1969 1

Повідомлень: 10896 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3176 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 14:51 Xenon написав: Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.

По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.

Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.

"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.

Видимо, какие-то сектанты.

Но присутствующие здесь антиваксы ничуть не лучше. Такие же агрессивные, хамоватые и неконтактные. Причем сегодня какое-то обострение, зас..ли весь форум. Видимо, какие-то сектанты.Но присутствующие здесь антиваксы ничуть не лучше. Такие же агрессивные, хамоватые и неконтактные. Причем сегодня какое-то обострение, зас..ли весь форум. Starikan 2 Повідомлень: 18370 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2260 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3991399239933994> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46