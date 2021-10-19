Вкладчик1234 написав:Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой". Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей
+1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве...
Merck ещё. +1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный
Вкладчик1234 написав:Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой". Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей
+1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве...
Merck ещё. +1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный
не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без
В Киевском крематории рассказали, что вчера у них действительно была очередь из катафалков.
"Вчера было 155 кремаций, действительно была очередь. Работали четыре зала. Сегодня очереди нет", — заявили в крематории.
Напомним, сегодня глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что из-за большого числа умерших от коронавируса очередь из катафалков в Киевский крематорий заняла более 2 часов.
Это Радуцкий по сути похвастался своими успехами. Разгром медицины во втором полугодии и провал вакцинации именно его прямая заслуга. Ляшко - это лишь зиц-председатель и креатура Радуцкого. Мы это уже проходили в 2020м со Скалецкой, усаженной в кресло главы МОЗ опять же Радуцким.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 жов, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.
По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.
Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.
"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.
Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.
vetka написав:не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без
Груши стоят дороже яблок. Некоторые яблоки красные, некоторые зелёные, а другие жёлтые. Может зелёные яблоки и перестанут выращивать, жёлтых и красных больше. Зачем эти фразы, а просто что бы поговорить ))) И перестаньте есть яблоки Вы просто не слышали сколько смертей от них уже есть!
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.
По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.
Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.
"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.
Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.
Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.
По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.
Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.
"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.
Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.
Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.
Искрометно и свежо. Могли бы составить конкуренцию самому Петросяну
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец. По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали. "Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец. Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.
Видимо, какие-то сектанты. Но присутствующие здесь антиваксы ничуть не лучше. Такие же агрессивные, хамоватые и неконтактные. Причем сегодня какое-то обострение, зас..ли весь форум.