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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3991399239933994>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:27

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".
Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей :)

+1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве...

Merck ещё.
+1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:31

  stm написав:
  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:Про ковид забудут уже с весны на лето. А потом опять "внезапно" он придёт в осенне-зимний период, и опять "реформированная" медицина, заточенная на извлечение прибыли (а не на излечение), - окажется "неготовой".
Но продавцы и производители "вакцин" помогут человечеству волшебною пилюлей :)

+1000. слышала по новостям, что в следующем году основную прибыль по производству вакцин получит пфайзер и модерну, планируемая прибыль была озвучена в млрд долларах. И ни слова о лекарстве...

Merck ещё.
+1000 что шанс есть у всех уколоться вакциной абсолютно такой же как кололи королеве Англии, премьеру Меркель, президенту Байдену, но при рассмотрении поближе нищие поверят ветке и их шанс расстает с последним вдохом дома в кровати, уже это болезнь невакцинированных. Тех, кого больше в Украине. Они определенно умнее меня, так же умны как ветка или доктор Флер. Там прикольные цифры идут уже о постковидном синдроме, но нищий и с проблемами здоровья определенно лучше чем просто нищий и вакцинированный ;)

не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:36

  Вкладчик1234 написав:
В Киевском крематории рассказали, что вчера у них действительно была очередь из катафалков.

"Вчера было 155 кремаций, действительно была очередь. Работали четыре зала. Сегодня очереди нет", — заявили в крематории.

Напомним, сегодня глава комитета Рады по здравоохранению Радуцкий заявил, что из-за большого числа умерших от коронавируса очередь из катафалков в Киевский крематорий заняла более 2 часов.

Это Радуцкий по сути похвастался своими успехами.
Разгром медицины во втором полугодии и провал вакцинации именно его прямая заслуга. Ляшко - это лишь зиц-председатель и креатура Радуцкого. Мы это уже проходили в 2020м со Скалецкой, усаженной в кресло главы МОЗ опять же Радуцким.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 20 жов, 2021 14:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:36

Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.

По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.

Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.

"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.

Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:37

  vetka написав:не переживайте, черных и цветных все равно больше на планете, белые рано или поздно вымрут, особенно в продвинутых странах, хоть с вакцинацией, хоть без

Груши стоят дороже яблок. Некоторые яблоки красные, некоторые зелёные, а другие жёлтые. Может зелёные яблоки и перестанут выращивать, жёлтых и красных больше. Зачем эти фразы, а просто что бы поговорить )))
И перестаньте есть яблоки Вы просто не слышали сколько смертей от них уже есть!
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:42

  Xenon написав:
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.

По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.

Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.

"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.


Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:45

  yanyura написав:
«В связи с тем, что за два года многие не заключили декларации

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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vetka написав:Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.

И даже от суицида.

Украина вышла на первое место в Европе по числу госпитализированных пациентов как в абсолютном измерении ( 40531 ) так и в относительном ( 1045 на 1 млн населения )

Всім вітання, це перемога !!!

Рядом идет Румыния, сегодня там было 18863 новых случая и 561 летальный. ( почти как в Украине)

А следом по госпитализациям идет Болгария.
По статистике там сегодня 4979 новых и 214 летальных
( графики по пикам волн практически один в один совпадают)

Вы спросите что объединяет эти три страны ? - Отвечаю. Красивые политики и мудрый нарид. А если серьезно, эти страны объединяет низкий уровень вакцинации.

Болгария 20,4 / 20,1%
Румыния 34 / 29%
Украина 21 / 16%


Истребин.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:48

  vetka написав:
  Xenon написав:
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.

По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.

Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.

"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.


Она в принципе могла умереть от ножевых ранений полученных в домашней драке.

Искрометно и свежо.
Могли бы составить конкуренцию самому Петросяну
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:51

  Xenon написав:
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.
По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.
Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.
"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.
Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.

Видимо, какие-то сектанты.
Но присутствующие здесь антиваксы ничуть не лучше. Такие же агрессивные, хамоватые и неконтактные. Причем сегодня какое-то обострение, зас..ли весь форум.
Starikan
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