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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3991399239933994

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 14:59

  Starikan написав:
  Xenon написав:
Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.
По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.
Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.
"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.
Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.

Видимо, какие-то сектанты.
Но присутствующие здесь антиваксы ничуть не лучше. Такие же агрессивные, хамоватые и неконтактные. Причем сегодня какое-то обострение, зас..ли весь форум.

якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:19

  flyman написав:..
якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу

да, Флай, вы сотоварищи мешаете нам жить и заполняете толпами больницы, в которых должны лечиться люди не только от ковида, которого можно избежать. Из-за таких как вы, очень и первой страдает сфера услуг, которую вечно прикрывают первой - люди сидят без денех и проклинают все на свете.
Макс78 правильно сказал - год назад это было трагедией, сейчас - праздником на улице идиотов
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:33

  Hotab написав:НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".

С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.


Возможно, но по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой. А ссылки на официальные отчеты есть? Просто привык больше официальным документам верить, а не мнению авторитетов в соцсетях.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:37

  Цитрин написав:
  Hotab написав:НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".

С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.


Возможно, но по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой. А ссылки на официальные отчеты есть? Просто привык больше официальным документам верить, а не мнению авторитетов в соцсетях.

Конечно же нет: все эти отчеты мировым массонским правительством засекречены -- там же миллионы трупов :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой

Что за знакомые? Где похоронены?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:39

  _hunter написав:
  Цитрин написав:
  Hotab написав:НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".

С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.


Возможно, но по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой. А ссылки на официальные отчеты есть? Просто привык больше официальным документам верить, а не мнению авторитетов в соцсетях.

Конечно же нет: все эти отчеты мировым массонским правительством засекречены -- там же миллионы трупов :lol:

Кстати, Вы зря смеётесь именно секретной информацией они и объясняют почему не могут дать своих открытых цифр. Поэтому самое удобное сказать про последствия в 5-10лет, а потом сказать что объяснения почему засекречены. Вин-вин стратегия.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:44

  yanyura написав:vetka
Потому что заявлять, что вы дипломированный фельдшер-лаборант, а через время обращаться с просьбой к форумчанам за подсказкой по медицинскому вопросу это как-то смешно получается


А что такое? Здесь же одни гуру сидят, по всему форуму прыгают, во всех темах разбираются :D Мне намедни проект на экспертизу прислали. Я тоже думаю обратиться за подсказкой здесь на форуме. Думаю, что этим опытным "спецам" для подготовки экспертного заключения хватит и одного названия проекта - за вечер накидают оценки по всем критериям.. :mrgreen:

  yanyura написав: Я понимаю, что подобное писать женщине не совсем морально, ..


Почему же? Мудакам и не такое дозволено :D
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 15:44

  fler написав:.... бизнес завоет со всеми вытекающими или положит как в Одессе (см.ссылку). Закрыть всех по домам - кто будет компенсировать зарплаты, аренды? В продуктовых магазинах все равно будет толкотня.

https://odessa.online/odesskie-torgovye ... -karantin/

Ссылка так себе.
Ни на одной фотографии не видно ни одного человека.
В 2-х ТЦ таки жёстко требовали сертификаты. Если хотя бы один ТЦ хорошо оштрафуют, то будут то юовкть все. Конечно, если контроля не будет, то "положат" все.
ЛАД
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Сер 20 жов, 2021 12:46
ЛОБ

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