Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец. По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали. "Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец. Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.
Видимо, какие-то сектанты. Но присутствующие здесь антиваксы ничуть не лучше. Такие же агрессивные, хамоватые и неконтактные. Причем сегодня какое-то обострение, зас..ли весь форум.
якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу
flyman написав:.. якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу
да, Флай, вы сотоварищи мешаете нам жить и заполняете толпами больницы, в которых должны лечиться люди не только от ковида, которого можно избежать. Из-за таких как вы, очень и первой страдает сфера услуг, которую вечно прикрывают первой - люди сидят без денех и проклинают все на свете. Макс78 правильно сказал - год назад это было трагедией, сейчас - праздником на улице идиотов
Hotab написав:НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".
С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.
Возможно, но по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой. А ссылки на официальные отчеты есть? Просто привык больше официальным документам верить, а не мнению авторитетов в соцсетях.
Hotab написав:НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".
С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.
Возможно, но по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой. А ссылки на официальные отчеты есть? Просто привык больше официальным документам верить, а не мнению авторитетов в соцсетях.
Конечно же нет: все эти отчеты мировым массонским правительством засекречены -- там же миллионы трупов
Hotab написав:НА грани стат.ошибки эти случаи. Всякий раз когда приостанавливают на время ширку не могут найти устойчивой взаимосвязи "ширка-последствия".
С этими осложнениями на сердце. В любой группе таковой высокий процент сердечников, что можно взять группу 100000 человек неширнутых и 100000 человек сегодня ширнутых. Наблюдать их и не найти увеличения проблем у обычных сердечников.
Возможно, но по знакомым статистика не выглядит стат ошибкой. А ссылки на официальные отчеты есть? Просто привык больше официальным документам верить, а не мнению авторитетов в соцсетях.
Конечно же нет: все эти отчеты мировым массонским правительством засекречены -- там же миллионы трупов
Кстати, Вы зря смеётесь именно секретной информацией они и объясняют почему не могут дать своих открытых цифр. Поэтому самое удобное сказать про последствия в 5-10лет, а потом сказать что объяснения почему засекречены. Вин-вин стратегия.
yanyura написав:vetka Потому что заявлять, что вы дипломированный фельдшер-лаборант, а через время обращаться с просьбой к форумчанам за подсказкой по медицинскому вопросу это как-то смешно получается
А что такое? Здесь же одни гуру сидят, по всему форуму прыгают, во всех темах разбираются Мне намедни проект на экспертизу прислали. Я тоже думаю обратиться за подсказкой здесь на форуме. Думаю, что этим опытным "спецам" для подготовки экспертного заключения хватит и одного названия проекта - за вечер накидают оценки по всем критериям..
yanyura написав: Я понимаю, что подобное писать женщине не совсем морально, ..
fler написав:.... бизнес завоет со всеми вытекающими или положит как в Одессе (см.ссылку). Закрыть всех по домам - кто будет компенсировать зарплаты, аренды? В продуктовых магазинах все равно будет толкотня.
Ссылка так себе. Ни на одной фотографии не видно ни одного человека. В 2-х ТЦ таки жёстко требовали сертификаты. Если хотя бы один ТЦ хорошо оштрафуют, то будут то юовкть все. Конечно, если контроля не будет, то "положат" все.