Во Львове, в больнице скорой медицинской помощи из-за осложнений от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на завотделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталью Матолинец.

По ее словам, состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест.

Женщина находилась в больнице трое суток. За это время ее дважды реанимировали.

"Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - рассказала Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому младшему из которых всего год.