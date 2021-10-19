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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:15
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Интересно, а после бубочки у нас такое дело откроют?
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:17
Спасибо!
Должен отметить, первая ссылка от Вас, которая действительно заслуживает внимания. Что значит, когда разговор со специалистом учёным, а не каким-нибудь болтуном юристом, политиком или полуграмотным блогером.
Практически всё, что он говорит о России, можно сказать и о нас. О нас, возможно, даже жёстче.
К вопросу о тестах. Уже надоело сравнивать с Израилем, но приходится.
У нас на 1млн. населения сделано 316 тыс. тестов, в Израиле - 3065 тыс. Почти в 10 раз больше.
При этом у них 1,32 млн случаев заражения на 9,326 млн населения, т.е. 14% населения переболело, а мы при фактически чуть ли не полном отсутствии информации пытаемся рассказывать о 40% переболевших и больше.
Ни разу не слышал у нас об отслеживании контактов заражённых или даже заболевших. Когда заболел зять никто не поинтересовался даже членами семьи. Дочка сходила на ПЦР по собственной инициативе. Потом я тоже.
Р.s. Единственное, что удивляет - неужели у Вас хватает времени смотреть всё, что Вы сюда сбрасываете?
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:26
Нет, вакцины в свободном доступе.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:26
то у нас тре проти всіх Президентів, депутатів ВРУ, міністрів і замміністрів від 1991р аж до сьогодні.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:26
так, а що?
ну не дивитися, можна слухати, не знали?
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В том и проблема. Когда всякие строители кричат "а вот в Швеции (Германии) ", они ненавязчиво забывают сказать о том, а какой ценой достигнуто это "как в ****"??
Ценой в денежных знаках (тесты, компенсации бизнесу и т.д.) и в усилиях самих людей. Если у них предусмотрено по умолчанию, что немец не пройдет молча мимо безмасочника, если немец позвонит в полицию,если кого-то на его глазах обслужат без действующего теста на руках , то зачем строитель с мировоззрением "я самый вумный я и сам всэ знаю" приводит эти страны в пример?? Если бы его не дрючили,как шкодливого кота, в его магазине, разве он бы был привит и в маске добровольно?А требовал бы этого от своих сотрудников??А шведы с немцами это все сами выполняли. А когда им сказали "идите ширяться", то они пошли, а строитель всеми конечностями отбивался, пока Садовый не поставил в колено-локтевую позу .
Вот у них такой результат (почти обычная смертность) а у нас такой (в отдельные месяцы +40%) .
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 20 жов, 2021 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:32
дивно, що у вас чомусь раптом на протязі року, двох пяти має хтось померти від наслідків вакцинації. задам зустрічне запитання - який процент серед перехворівших помре протягом того ж періоду, від ускладнень внаслідок хвороби?
та ніякої різниці, як то кажуть "в добрий путь", ніхто за вами і сльозу скупу навіть не пустить. тільки прохання, що ваш брат антивакцинатор не псував життя при цьому тим хто хоче ще трохи побути тут.
Додано: Сер 20 жов, 2021 16:43
Годно, годно))))
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує сучасна наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно літню десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Хтось
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації?
Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше?
Додано: Сер 20 жов, 2021 17:23
Зато есть научные публикации, вот например:
По поводу этой работы есть критика на
А между тем,
Но отовсюду советы верить на слово, что все оки
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