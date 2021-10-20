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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3993399439953996> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Сер 20 жов, 2021 17:28 Успіх написав: Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації?

Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше? Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації?Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше?

Не важно. С 5 до 12 лет будет другая дозировка.

За вакцинацию подарок: очень советую Вам изучить продажи товаров через инстаграм. Молодежь сейчас там тусуется. По фоткам очень даже покупают, даже запчасти Не важно. С 5 до 12 лет будет другая дозировка.За вакцинацию подарок: очень советую Вам изучить продажи товаров через инстаграм. Молодежь сейчас там тусуется. По фоткам очень даже покупают, даже запчасти stm

Повідомлень: 3187 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 17:56 Вкладчик1234 написав: zРадио написав: Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город! Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!

Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)

Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100

г Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100



На долгосрочный (20-30 лет вперед) тренд смертности ковид не будет иметь существенного влияния, но это ведь годы жизни множества людей! У нас итак СПЖ на 10-11 лет ниже, чем в развитых странах, так что от внезапных причин смерти (причиной которых может быть и ОРВИ) нужно максимально беречься. Ковид грозен в первую очередь тем, что наш иммунитет с ним еще не сталкивался, и даже средневозрастные люди переносят его далеко не так легко, как "обычные сопельки". Взрослое население - и подавно. Выход - вакцинация и противоэпидемиологические ограничения. Это не 100%-ная гарантия, но существенное снижение рисков



flyman написав: який зміст порівняння теплого з м"ягким?

я розумію, що зміст порівняти перебіг ковіда без вакцинації у 2020 і з вакцинацією у 2021 і тоді приблизно можна робити якісь висновки, і то з малою степеню достовірності, так як переіоди посить невеликі для таких висновків на основі статистки (знову ж таки, не пойми якої: на вході сміття, на виході "конхвета")

який зміст порівняння теплого з м"ягким?я розумію, що зміст порівняти перебіг ковіда без вакцинації у 2020 і з вакцинацією у 2021 і тоді приблизно можна робити якісь висновки, і то з малою степеню достовірності, так як переіоди посить невеликі для таких висновків на основі статистки (знову ж таки, не пойми якої: на вході сміття, на виході "конхвета")



Да есть же! Тем самым ты признал, что именно ковид является причиной избыточной смертности, а это то, что я и хотел показать статистикой. Ну слава яйцам. Я и сам рад сфокусировать внимание на других, более предметных моментах с ковидом, но покуда здесь будут продолжать отрицать очевидное, придется разъяснять прописные истины На долгосрочный (20-30 лет вперед) тренд смертности ковид не будет иметь существенного влияния, но это ведь годы жизни множества людей! У нас итак СПЖ на 10-11 лет ниже, чем в развитых странах, так что от внезапных причин смерти (причиной которых может быть и ОРВИ) нужно максимально беречься. Ковид грозен в первую очередь тем, что наш иммунитет с ним еще не сталкивался, и даже средневозрастные люди переносят его далеко не так легко, как "обычные сопельки". Взрослое население - и подавно. Выход - вакцинация и противоэпидемиологические ограничения. Это не 100%-ная гарантия, но существенное снижение рисковДа есть же! Тем самым ты признал, что именно ковид является причиной избыточной смертности, а это то, что я и хотел показать статистикой. Ну слава яйцам. Я и сам рад сфокусировать внимание на других, более предметных моментах с ковидом, но покуда здесь будут продолжать отрицать очевидное, придется разъяснять прописные истины zРадио

Повідомлень: 11372 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2633 раз. Подякували: 5728 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:01 zРадио написав: Данные об основных причинах смертности за 8 месяцев 2021 vs 2020:





Помимо резкого увеличения количества смертей от ковида, наблюдается также повышенная смертность практически от всех других патологий.

.... Данные об основных причинах смертности за 8 месяцев 2021 vs 2020:Помимо резкого увеличения количества смертей от ковида, наблюдается также повышенная смертность практически от всех других патологий.....

Не совсем так.

По новоутворенням даже на 5% упали.

Сильно выросли по "хворобам органів дихання" - почти в 2 раза. Это вполне может быть связано с невыявленным ковидом или последствиями ковида.

На 8% выросли по "хворобам системи кровообігу" и на 5% по "хворобам системи травлення". Тут надо смотреть прошлые годы - возможно это в пределах обычных колебаний.

Сильно выросли по классу XVIII на 20%. Но тут тоже надо проверять за другие годы. Возможно, в связи с относительной немногочисленностью этого класса смертей такие колебания тоже обычны.

По итогу бо́льшая часть роста из-за ковида. Не совсем так.По новоутворенням даже на 5% упали.Сильно выросли по "хворобам органів дихання" - почти в 2 раза. Это вполне может быть связано с невыявленным ковидом или последствиями ковида.На 8% выросли по "хворобам системи кровообігу" и на 5% по "хворобам системи травлення". Тут надо смотреть прошлые годы - возможно это в пределах обычных колебаний.Сильно выросли по классу XVIII на 20%. Но тут тоже надо проверять за другие годы. Возможно, в связи с относительной немногочисленностью этого класса смертей такие колебания тоже обычны.По итогу бо́льшая часть роста из-за ковида. ЛАД 2 Повідомлень: 20058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:07 zРадио написав: ......

По итогам года ситуация может быть еще хуже, как выше заметил Хотаб - волна, начавшаяся в сентябре этого года, явно более агрессивная, чем прошлогодняя осенняя. Она идет с опережением и по времени, и по скорости. Это значит, что до конца года будет либо одна волна (текущая) с очень высокой вершиной, либо будет 2 волны (текущая, которая начнет спадать уже скоро, плюс новая с декабря) ......По итогам года ситуация может быть еще хуже, как выше заметил Хотаб - волна, начавшаяся в сентябре этого года, явно более агрессивная, чем прошлогодняя осенняя. Она идет с опережением и по времени, и по скорости. Это значит, что до конца года будет либо одна волна (текущая) с очень высокой вершиной, либо будет 2 волны (текущая, которая начнет спадать уже скоро, плюс новая с декабря)

Хорошо бы не повторить опыт России сильный подъём, плавно переходящий в ещё более сильный. Хорошо бы не повторить опыт России сильный подъём, плавно переходящий в ещё более сильный. ЛАД 2 Повідомлень: 20058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:18 flyman написав: якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу



А в чем разница с любой другой коллективной повинностью? Представить, что есть многоквартирный дом, в котором, среди прочих, живут замечательные люди:

один держит волка на балконе;

второй - козу;

третий организовал слесарную мастерскую;

четвертый - караоке-бар;

пятый варит клей на продажу...



И вроде бы каждый в своей квартире, в чужие не лезет, почему же остальные жильцы против? Да потому что все пятеро "антиваксеров" нарушают чужое спокойствие и подвергают других необоснованной опасности. Во избежание чего и существуют общепринятые правила проживания. А нарушителей - карают!



Я уже спрашивал, что тебе милее - штрафы, общественные работы, отлучение от доступа к публичному транспорту, рабочим местам и местам общего пользования? Или все же привиться, обеспечив 90%+ защиту от ковида при 0,00001% риска серьезных побочных реакций? А в чем разница с любой другой коллективной повинностью? Представить, что есть многоквартирный дом, в котором, среди прочих, живут замечательные люди:один держит волка на балконе;второй - козу;третий организовал слесарную мастерскую;четвертый - караоке-бар;пятый варит клей на продажу...И вроде бы каждый в своей квартире, в чужие не лезет, почему же остальные жильцы против? Да потому что все пятеро "антиваксеров" нарушают чужое спокойствие и подвергают других необоснованной опасности. Во избежание чего и существуют общепринятые правила проживания. А нарушителей - карают!Я уже спрашивал, что тебе милее - штрафы, общественные работы, отлучение от доступа к публичному транспорту, рабочим местам и местам общего пользования? Или все же привиться, обеспечив 90%+ защиту от ковида при 0,00001% риска серьезных побочных реакций? zРадио

Повідомлень: 11372 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2633 раз. Подякували: 5728 раз. Профіль 16 8 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:39 akido написав: vetka написав: stm написав: Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов. Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.

А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты? А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?

Вы на самом деле фельдшер ? Вы на самом деле фельдшер ?

Фершал. Фершал. ЛАД 2 Повідомлень: 20058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:41 Hotab написав: vetka написав: только очень давно не работаю в медицине только очень давно не работаю в медицине

Это хорошо. Это хорошо.

Только не "давно", а, надеюсь, никогда. Ветеринар, всё же. Только не "давно", а, надеюсь, никогда. Ветеринар, всё же. ЛАД 2 Повідомлень: 20058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:45 vetka написав: d44 написав: vetka написав: поверьте мне на слово поверьте мне на слово А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду , А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду

я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите. я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите.

Мне тоже всё равно, что Вы думаете . Если Вы не будете писать чушь на ветке, то Ваше право думать, что хотите. Мне тоже всё равно, что Вы. Если Вы не будетечушь на ветке, то Ваше право думать, что хотите. ЛАД 2 Повідомлень: 20058 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:51 zРадио написав: flyman написав: якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу



А в чем разница с любой другой коллективной повинностью? Представить, что есть многоквартирный дом, в котором, среди прочих, живут замечательные люди:

один держит волка на балконе;

второй - козу;

третий организовал слесарную мастерскую;

четвертый - караоке-бар;

пятый варит клей на продажу...



И вроде бы каждый в своей квартире, в чужие не лезет, почему же остальные жильцы против? Да потому что все пятеро "антиваксеров" нарушают чужое спокойствие и подвергают других необоснованной опасности. Во избежание чего и существуют общепринятые правила проживания. А нарушителей - карают!



Я уже спрашивал, что тебе милее - штрафы, общественные работы, отлучение от доступа к публичному транспорту, рабочим местам и местам общего пользования? Или все же привиться, обеспечив 90%+ защиту от ковида при 0,00001% риска серьезных побочных реакций? А в чем разница с любой другой коллективной повинностью? Представить, что есть многоквартирный дом, в котором, среди прочих, живут замечательные люди:один держит волка на балконе;второй - козу;третий организовал слесарную мастерскую;четвертый - караоке-бар;пятый варит клей на продажу...И вроде бы каждый в своей квартире, в чужие не лезет, почему же остальные жильцы против? Да потому что все пятеро "антиваксеров" нарушают чужое спокойствие и подвергают других необоснованной опасности. Во избежание чего и существуют общепринятые правила проживания. А нарушителей - карают!Я уже спрашивал, что тебе милее - штрафы, общественные работы, отлучение от доступа к публичному транспорту, рабочим местам и местам общего пользования? Или все же привиться, обеспечив 90%+ защиту от ковида при 0,00001% риска серьезных побочных реакций?

То що тут твориться, і як себе ведуть "ваки" відносно антиваків, називається "пасивно агресивні", це в наймякішому варіанті.



Я вже писав, що для мене найкраще: сепарація вагонів УЗ, та місць в кафе і т.д., як це зроблено, напр. для тих що палить і непалящих.



А не примус одніє групи задля іншої групи. То що тут твориться, і як себе ведуть "ваки" відносно антиваків, називається "пасивно агресивні", це в наймякішому варіанті.Я вже писав, що для мене найкраще: сепарація вагонів УЗ, та місць в кафе і т.д., як це зроблено, напр. для тих що палить і непалящих.А не примус одніє групи задля іншої групи. Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 18:53, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26305 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 18:53 _Mykola_ написав: Интересно, а после бубочки у нас такое дело откроют?

https://news.liga.net/ua/world/news/pre ... s-sovid-19 Интересно, а после бубочки у нас такое дело откроют?

Зато он сохранил цену газа для нарида

Правда, его рейтинг внезапно упал, пора снимать новый сериал. Зато он сохранил цену газа для наридаПравда, его рейтинг внезапно упал, пора снимать новый сериал. Starikan 2 Повідомлень: 18371 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2263 раз. Подякували: 3001 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3993399439953996> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7799 10717746

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46