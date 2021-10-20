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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3993399439953996>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:28

  Успіх написав:Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації?
Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше? :D

Не важно. С 5 до 12 лет будет другая дозировка.
За вакцинацию подарок: очень советую Вам изучить продажи товаров через инстаграм. Молодежь сейчас там тусуется. По фоткам очень даже покупают, даже запчасти :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 17:56

  Вкладчик1234 написав:
  zРадио написав:Диссиденты, задумайтесь, 60 тыс человек за 8 месяцев - это целый город!

Встречал данные, что ежегодно население Украины уменьшается на около 1млн. (У агрессора было около -1,5млн)
Да, ковид добавляет свой вклад тоже, но ситуация и так уже давно авральная. При этом она находится в рамках доковидных прогнозов ООН по населению Украины и РФ до 2050-2100
г


На долгосрочный (20-30 лет вперед) тренд смертности ковид не будет иметь существенного влияния, но это ведь годы жизни множества людей! У нас итак СПЖ на 10-11 лет ниже, чем в развитых странах, так что от внезапных причин смерти (причиной которых может быть и ОРВИ) нужно максимально беречься. Ковид грозен в первую очередь тем, что наш иммунитет с ним еще не сталкивался, и даже средневозрастные люди переносят его далеко не так легко, как "обычные сопельки". Взрослое население - и подавно. Выход - вакцинация и противоэпидемиологические ограничения. Это не 100%-ная гарантия, но существенное снижение рисков

  flyman написав:який зміст порівняння теплого з м"ягким?
я розумію, що зміст порівняти перебіг ковіда без вакцинації у 2020 і з вакцинацією у 2021 і тоді приблизно можна робити якісь висновки, і то з малою степеню достовірності, так як переіоди посить невеликі для таких висновків на основі статистки (знову ж таки, не пойми якої: на вході сміття, на виході "конхвета")


Да есть же! Тем самым ты признал, что именно ковид является причиной избыточной смертности, а это то, что я и хотел показать статистикой. Ну слава яйцам. Я и сам рад сфокусировать внимание на других, более предметных моментах с ковидом, но покуда здесь будут продолжать отрицать очевидное, придется разъяснять прописные истины
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:01

  zРадио написав:Данные об основных причинах смертности за 8 месяцев 2021 vs 2020:
Зображення

Помимо резкого увеличения количества смертей от ковида, наблюдается также повышенная смертность практически от всех других патологий.
....

Не совсем так.
По новоутворенням даже на 5% упали.
Сильно выросли по "хворобам органів дихання" - почти в 2 раза. Это вполне может быть связано с невыявленным ковидом или последствиями ковида.
На 8% выросли по "хворобам системи кровообігу" и на 5% по "хворобам системи травлення". Тут надо смотреть прошлые годы - возможно это в пределах обычных колебаний.
Сильно выросли по классу XVIII на 20%. Но тут тоже надо проверять за другие годы. Возможно, в связи с относительной немногочисленностью этого класса смертей такие колебания тоже обычны.
По итогу бо́льшая часть роста из-за ковида.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:07

  zРадио написав:......
По итогам года ситуация может быть еще хуже, как выше заметил Хотаб - волна, начавшаяся в сентябре этого года, явно более агрессивная, чем прошлогодняя осенняя. Она идет с опережением и по времени, и по скорости. Это значит, что до конца года будет либо одна волна (текущая) с очень высокой вершиной, либо будет 2 волны (текущая, которая начнет спадать уже скоро, плюс новая с декабря)

Хорошо бы не повторить опыт России сильный подъём, плавно переходящий в ещё более сильный.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:18

  flyman написав:якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу


А в чем разница с любой другой коллективной повинностью? Представить, что есть многоквартирный дом, в котором, среди прочих, живут замечательные люди:
один держит волка на балконе;
второй - козу;
третий организовал слесарную мастерскую;
четвертый - караоке-бар;
пятый варит клей на продажу...

И вроде бы каждый в своей квартире, в чужие не лезет, почему же остальные жильцы против? Да потому что все пятеро "антиваксеров" нарушают чужое спокойствие и подвергают других необоснованной опасности. Во избежание чего и существуют общепринятые правила проживания. А нарушителей - карают!

Я уже спрашивал, что тебе милее - штрафы, общественные работы, отлучение от доступа к публичному транспорту, рабочим местам и местам общего пользования? Или все же привиться, обеспечив 90%+ защиту от ковида при 0,00001% риска серьезных побочных реакций? :roll: :roll: :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:39

  akido написав:
  vetka написав:
  stm написав:Флер, медсортировка в Харькове - реальность. Морги и очереди к ним в Киеве - реальность. Констатация факта. В Израиле такого нет. Какая истерика? Я и родители с двумя дозами. Возраст мой значительно моложе Вашего. Боятся надо не мне. Смелые забили все реанимации всех крупных городов.

А вам какая разница, что забиты реанимации, если вы привиты?

Вы на самом деле фельдшер ?

Фершал.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:41

  Hotab написав:
  vetka написав:только очень давно не работаю в медицине

Это хорошо.

Только не "давно", а, надеюсь, никогда. Ветеринар, всё же.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:45

  vetka написав:
  d44 написав:
  vetka написав:поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( колом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen: ,

я - это я. не хотите не верьте. мне как-то все равно во что вы верите.

Мне тоже всё равно, что Вы думаете. Если Вы не будете писать чушь на ветке, то Ваше право думать, что хотите.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:51

  zРадио написав:
  flyman написав:якраз агресивно ведуть себе вакси, звинуювачуючи антиваксів у всіх смертних гріхах і з пропозицією піддати антиваксів різним засобам примусу


А в чем разница с любой другой коллективной повинностью? Представить, что есть многоквартирный дом, в котором, среди прочих, живут замечательные люди:
один держит волка на балконе;
второй - козу;
третий организовал слесарную мастерскую;
четвертый - караоке-бар;
пятый варит клей на продажу...

И вроде бы каждый в своей квартире, в чужие не лезет, почему же остальные жильцы против? Да потому что все пятеро "антиваксеров" нарушают чужое спокойствие и подвергают других необоснованной опасности. Во избежание чего и существуют общепринятые правила проживания. А нарушителей - карают!

Я уже спрашивал, что тебе милее - штрафы, общественные работы, отлучение от доступа к публичному транспорту, рабочим местам и местам общего пользования? Или все же привиться, обеспечив 90%+ защиту от ковида при 0,00001% риска серьезных побочных реакций? :roll: :roll: :roll:

То що тут твориться, і як себе ведуть "ваки" відносно антиваків, називається "пасивно агресивні", це в наймякішому варіанті.

Я вже писав, що для мене найкраще: сепарація вагонів УЗ, та місць в кафе і т.д., як це зроблено, напр. для тих що палить і непалящих.

А не примус одніє групи задля іншої групи.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 18:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 18:53

  _Mykola_ написав:Интересно, а после бубочки у нас такое дело откроют?
https://news.liga.net/ua/world/news/pre ... s-sovid-19

Зато он сохранил цену газа для нарида :wink:
Правда, его рейтинг внезапно упал, пора снимать новый сериал.
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