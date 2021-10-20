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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3993399439953996

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:11

  Faceless написав:
d44 написав:
  vetka написав:поверьте мне на слово
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen: ,
Як хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:18

Из нововведений этой волны.
Вспышка Ковида среди пациентов обычного отделения больницы.
Всех пациентов немедленно оттестили, ковидных перевели в ковидарий, нековидных оставили на месте.
На вопрос медперсонала, когда им тестироваться, последовал ответ... Та-дамм!
"Вы все вакцинированы, вам не нужно!"
Вау, эта волна будет воистину интересной.
Запасся новой порцией попкорна и заранее расширил разрядность калькулятора.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 22:22

Уж писал сегодня о нашем тестировании.
Вот ещё разница:
Вечером 20 октября премьер-министр Нафтали Беннет обсуждает с руководителями минздрава и специалистами этого ведомства новый подвид штамма «дельта» AY.4.2.

На совещание, которое назначено на 20.30, приглашены министр здравоохранения Ницан Горовиц, генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш, глава департамента общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс, координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка.

О появлении в Израиле новой мутации штамма коронавируса «дельта» вчера сообщил минздрав. Носителем AY.4.2 оказался 11-летний мальчик, прилетевший из Молдовы. Наличие нового подвида штамма «дельта» выявил тест на коронавирус, сделанный в аэропорту «Бен-Гурион». Ребенок все это время находится в изоляции. Других носителей этой разновидности коронавируса в Израиле не обнаружено. Минздрав продолжает эпидемиологическое расследование.

https://detaly.co.il/naftali-bennet-sozval-soveshhanie-po-novoj-raznovidnosti-koronavirusa/
Это после одного обнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».
У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.
А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит.
ЛАД
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