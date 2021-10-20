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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3993399439953996 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Сер 20 жов, 2021 22:11 Faceless написав: d44 написав: vetka написав: поверьте мне на слово поверьте мне на слово А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду , А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду Як хто? Аж цілий колишній фельдшер Як хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар. - ветеринар. ЛАД 2 Повідомлень: 20060 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:18 Из нововведений этой волны.

Вспышка Ковида среди пациентов обычного отделения больницы.

Всех пациентов немедленно оттестили, ковидных перевели в ковидарий, нековидных оставили на месте.

На вопрос медперсонала, когда им тестироваться, последовал ответ... Та-дамм!

"Вы все вакцинированы, вам не нужно!"

Вау, эта волна будет воистину интересной.

Запасся новой порцией попкорна и заранее расширил разрядность калькулятора. antey1969 1

Повідомлень: 10898 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3177 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:22 нашем тестировании.

Вот ещё разница:

Вечером 20 октября премьер-министр Нафтали Беннет обсуждает с руководителями минздрава и специалистами этого ведомства новый подвид штамма «дельта» AY.4.2.



На совещание, которое назначено на 20.30, приглашены министр здравоохранения Ницан Горовиц, генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш, глава департамента общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс, координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка.



О появлении в Израиле новой мутации штамма коронавируса «дельта» вчера сообщил минздрав. Носителем AY.4.2 оказался 11-летний мальчик, прилетевший из Молдовы. Наличие нового подвида штамма «дельта» выявил тест на коронавирус, сделанный в аэропорту «Бен-Гурион». Ребенок все это время находится в изоляции. Других носителей этой разновидности коронавируса в Израиле не обнаружено. Минздрав продолжает эпидемиологическое расследование.

https://detaly.co.il/naftali-bennet-sozval-soveshhanie-po-novoj-raznovidnosti-koronavirusa/

Это после одного обнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».

У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.

А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит. Уж писал сегодня отестировании.Вот ещё разница:Это послеобнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит. ЛАД 2 Повідомлень: 20060 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3993399439953996 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7799 10726390

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46