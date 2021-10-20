А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду ,
Из нововведений этой волны. Вспышка Ковида среди пациентов обычного отделения больницы. Всех пациентов немедленно оттестили, ковидных перевели в ковидарий, нековидных оставили на месте. На вопрос медперсонала, когда им тестироваться, последовал ответ... Та-дамм! "Вы все вакцинированы, вам не нужно!" Вау, эта волна будет воистину интересной. Запасся новой порцией попкорна и заранее расширил разрядность калькулятора.
Уж писал сегодня о нашем тестировании. Вот ещё разница:
Вечером 20 октября премьер-министр Нафтали Беннет обсуждает с руководителями минздрава и специалистами этого ведомства новый подвид штамма «дельта» AY.4.2.
На совещание, которое назначено на 20.30, приглашены министр здравоохранения Ницан Горовиц, генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш, глава департамента общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс, координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка.
О появлении в Израиле новой мутации штамма коронавируса «дельта» вчера сообщил минздрав. Носителем AY.4.2 оказался 11-летний мальчик, прилетевший из Молдовы. Наличие нового подвида штамма «дельта» выявил тест на коронавирус, сделанный в аэропорту «Бен-Гурион». Ребенок все это время находится в изоляции. Других носителей этой разновидности коронавируса в Израиле не обнаружено. Минздрав продолжает эпидемиологическое расследование.