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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3994399539963997> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Сер 20 жов, 2021 22:11 Faceless написав: d44 написав: vetka написав: поверьте мне на слово поверьте мне на слово А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду , А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду Як хто? Аж цілий колишній фельдшер Як хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар. - ветеринар. ЛАД 2 Повідомлень: 20061 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:18 Из нововведений этой волны.

Вспышка Ковида среди пациентов обычного отделения больницы.

Всех пациентов немедленно оттестили, ковидных перевели в ковидарий, нековидных оставили на месте.

На вопрос медперсонала, когда им тестироваться, последовал ответ... Та-дамм!

"Вы все вакцинированы, вам не нужно!"

Вау, эта волна будет воистину интересной.

Запасся новой порцией попкорна и заранее расширил разрядность калькулятора. antey1969 1

Повідомлень: 10899 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3177 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:22 нашем тестировании.

Вот ещё разница:

Вечером 20 октября премьер-министр Нафтали Беннет обсуждает с руководителями минздрава и специалистами этого ведомства новый подвид штамма «дельта» AY.4.2.



На совещание, которое назначено на 20.30, приглашены министр здравоохранения Ницан Горовиц, генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш, глава департамента общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс, координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка.



О появлении в Израиле новой мутации штамма коронавируса «дельта» вчера сообщил минздрав. Носителем AY.4.2 оказался 11-летний мальчик, прилетевший из Молдовы. Наличие нового подвида штамма «дельта» выявил тест на коронавирус, сделанный в аэропорту «Бен-Гурион». Ребенок все это время находится в изоляции. Других носителей этой разновидности коронавируса в Израиле не обнаружено. Минздрав продолжает эпидемиологическое расследование.

https://detaly.co.il/naftali-bennet-sozval-soveshhanie-po-novoj-raznovidnosti-koronavirusa/

Это после одного обнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».

У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.

А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит. Уж писал сегодня отестировании.Вот ещё разница:Это послеобнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит. ЛАД 2 Повідомлень: 20061 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:38 antey1969 написав: Киев.

Начались проблемы с поставками кислорода.

И это уже с самого начала волны.

Однако... Киев.Начались проблемы с поставками кислорода.И это уже с самого начала волны.Однако...

И в Одессе так же...



"Иван Черненко

3 год (20/10/2021)

·

Вы даже не представляете, во всяком случае те, чьи родственники сейчас не болеют ковидом, какая трагедия разворачивается в ковидных стационарах.

Сегодня ходили уменьшали кислород, там литр, тут литр, о сатурация 96 уберем пару литров - кислородная станция не выдерживает нагрузки, просто не рассчитана на такую потребность. 45 коек потребляют около 300 л в минуту от станции плюс в работе более 20 концентраторов. А инфекция, она же реанимация, 25 коек, да у нас 1 анест на 25 коек, в работе 23 СРАР, часть в ковиде, потребляет тоже около 150-200л в минуту + тоже в работе 20 концентраторов. За ночь уходит 1-2 цилиндра кислорода.

На фото две пациентки на СРАР. Та что под окном довольно тяжелая и жива благодаря СРАР. И так 12 боксов по 2 пациента(в одном 3), либо на СРАР, либо потребляют более 10-15 л кислорода. Абсолютно все тяжелые, с кучей сопутствующих. Вакцинированый один. Вот вам и статистика 1 к 25. Он же первый и пока единственный вакцинированый, кто госпитализирован у нас в эту волну.

Места освобождаются, места тут же заполняются. В приемке сегодня очередь из тех, кого надо госпитализировать, а некуда. Кто полегче пошли искать концентраторы, брать у семейников, тяжелых везут туда, где есть места.

Радует одно, постепенно пациентов с инфекции/она же импровизированная реанимация переводим в терапевтическое ковидное отделение, маленькие, но победы.

Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках.

В этот раз смертность выше. Тяжелых много, поэтому ряд пациентов получают СРАР уже и в ковидном, там где полегче пациенты. Просто нет мест в реанимации.

Персонал на пределе своих возможностей:медсестры, санитарки, врачи. И как говорит Eugene Kalafitskiy , кажется, еще немного и персонал сломается.

Но это после, а до этого мы с ним и медсёстрами на руках перли на второй этаж 100кг женщину. А потом вторую. Но сперва спустили со 2го, чтобы в другом здании поднять на второй. А как по разбитому асфальту тащили на каталке, ммм, ляпота.

Затянул я рассказ, заканчиваю.

Думал, тяжко было весной. А нет, оказывается это был курорт, коктейли с зонтиками и т.д.

З.Ы. хотел что-то позитивное написать в конце, но у позитива тахипное и он на СРАР.

Не болейте, и так тяжко." (с) Иван Черненко из Facebook И в Одессе так же..."Иван Черненко3 год (20/10/2021)Вы даже не представляете, во всяком случае те, чьи родственники сейчас не болеют ковидом, какая трагедия разворачивается в ковидных стационарах.Сегодня ходили уменьшали кислород, там литр, тут литр, о сатурация 96 уберем пару литров - кислородная станция не выдерживает нагрузки, просто не рассчитана на такую потребность. 45 коек потребляют около 300 л в минуту от станции плюс в работе более 20 концентраторов. А инфекция, она же реанимация, 25 коек, да у нас 1 анест на 25 коек, в работе 23 СРАР, часть в ковиде, потребляет тоже около 150-200л в минуту + тоже в работе 20 концентраторов. За ночь уходит 1-2 цилиндра кислорода.На фото две пациентки на СРАР. Та что под окном довольно тяжелая и жива благодаря СРАР. И так 12 боксов по 2 пациента(в одном 3), либо на СРАР, либо потребляют более 10-15 л кислорода. Абсолютно все тяжелые, с кучей сопутствующих. Вакцинированый один. Вот вам и статистика 1 к 25. Он же первый и пока единственный вакцинированый, кто госпитализирован у нас в эту волну.Места освобождаются, места тут же заполняются. В приемке сегодня очередь из тех, кого надо госпитализировать, а некуда. Кто полегче пошли искать концентраторы, брать у семейников, тяжелых везут туда, где есть места.Радует одно, постепенно пациентов с инфекции/она же импровизированная реанимация переводим в терапевтическое ковидное отделение, маленькие, но победы.Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках.В этот раз смертность выше. Тяжелых много, поэтому ряд пациентов получают СРАР уже и в ковидном, там где полегче пациенты. Просто нет мест в реанимации.Персонал на пределе своих возможностей:медсестры, санитарки, врачи. И как говорит Eugene Kalafitskiy , кажется, еще немного и персонал сломается.Но это после, а до этого мы с ним и медсёстрами на руках перли на второй этаж 100кг женщину. А потом вторую. Но сперва спустили со 2го, чтобы в другом здании поднять на второй. А как по разбитому асфальту тащили на каталке, ммм, ляпота.Затянул я рассказ, заканчиваю.Думал, тяжко было весной. А нет, оказывается это был курорт, коктейли с зонтиками и т.д.З.Ы. хотел что-то позитивное написать в конце, но у позитива тахипное и он на СРАР.Не болейте, и так тяжко." (с) Иван Черненко из Facebook _Mykola_ Повідомлень: 4337 З нами з: 09.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:42 ЛАД написав: Уж писал сегодня о нашем тестировании.

Вот ещё разница:

Вечером 20 октября премьер-министр Нафтали Беннет обсуждает с руководителями минздрава и специалистами этого ведомства новый подвид штамма «дельта» AY.4.2. Уж писал сегодня отестировании.Вот ещё разница:



А вот еще из свеженького



"Evgeny Istrebin

15 хв. ·

Простите. У меня на ночь опять плохие новости.

Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.

Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )

Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)

Позитивность по Украине - 42,3% !!! ( рекорд )

Недельная позитивность - 37,6% ( рекорд )

Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :

-Днепропетровский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )

-Харьковский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )

-Сумской ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1 день работы )

-Херсонский ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )

-Одесский ОЛЦ - 1,1 тыс ( 1 день работы )

...

...

С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы !!!!!!!!!!!!!!!!

Черная зона , по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы , другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки. " (с) А вот еще из свеженького"Evgeny Istrebin15 хв. ·Простите. У меня на ночь опять плохие новости.Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)Позитивность по Украине - 42,3% !!! ( рекорд )Недельная позитивность - 37,6% ( рекорд )Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :-Днепропетровский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )-Харьковский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )-Сумской ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1 день работы )-Херсонский ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )-Одесский ОЛЦ - 1,1 тыс ( 1 день работы )......С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы !!!!!!!!!!!!!!!!Черная зона , по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы , другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки. " (с) _Mykola_ Повідомлень: 4337 З нами з: 09.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:55 Re: Эпидемия коронавируса в мире И кто, там говорил, что дети легко переносят?



"Evgeny Istrebin

3 год ·

Еще одно ужасное достижение.

Заполнение детских больниц вышло на максимум весны.

Детей с Ковидом в больницах уже больше чем было весной.

Сегодня в больницах 851 ребенок, из них с подтвержденным Ковидом 584.

А хуже всего то, что смогли добится этого результата даже при меньшем объеме выделенных койкомест.

На пике весны было выделено 2600 коек, три дня назад было 1700 , в начале этой недели добавили еще 350, итого 2061.

Больше всего детей в больницах в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях." (с) Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 20 жов, 2021 22:56, всього редагувалось 1 раз. _Mykola_ Повідомлень: 4337 З нами з: 09.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 22:59 flyman написав: ЛАД написав: Уж писал сегодня о нашем тестировании.

Вот ещё разница:

Вечером 20 октября премьер-министр Нафтали Беннет обсуждает с руководителями минздрава и специалистами этого ведомства новый подвид штамма «дельта» AY.4.2.



На совещание, которое назначено на 20.30, приглашены министр здравоохранения Ницан Горовиц, генеральный директор минздрава профессор Нахман Аш, глава департамента общественного здравоохранения доктор Шарон Эльрои-Прайс, координатор по борьбе с коронавирусом Салман Зарка.



О появлении в Израиле новой мутации штамма коронавируса «дельта» вчера сообщил минздрав. Носителем AY.4.2 оказался 11-летний мальчик, прилетевший из Молдовы. Наличие нового подвида штамма «дельта» выявил тест на коронавирус, сделанный в аэропорту «Бен-Гурион». Ребенок все это время находится в изоляции. Других носителей этой разновидности коронавируса в Израиле не обнаружено. Минздрав продолжает эпидемиологическое расследование.

https://detaly.co.il/naftali-bennet-sozval-soveshhanie-po-novoj-raznovidnosti-koronavirusa/

Это после одного обнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».

У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.

А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит. Уж писал сегодня отестировании.Вот ещё разница:Это послеобнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит.

так тре рішать, 4й буст-укол всім, чи #нахайтак #авосьпронесе так тре рішать, 4й буст-укол всім, чи #нахайтак #авосьпронесе

Еще один клоун-Петросян на ветке. Еще один клоун-Петросян на ветке. antey1969 1

Повідомлень: 10899 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1427 раз. Подякували: 3177 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:08 _Mykola_ написав: "Evgeny Istrebin

15 хв. ·

Простите. У меня на ночь опять плохие новости.

Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.

Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )

Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)

Позитивность по Украине - 42,3% !!! ( рекорд )

Недельная позитивность - 37,6% ( рекорд )

Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :

-Днепропетровский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )

-Харьковский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )

-Сумской ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1 день работы )

-Херсонский ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )

-Одесский ОЛЦ - 1,1 тыс ( 1 день работы )

С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы !!!!!!!!!!!!!!!!

Черная зона , по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы , другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки. " (с) "Evgeny Istrebin15 хв. ·Простите. У меня на ночь опять плохие новости.Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)Позитивность по Украине - 42,3% !!! ( рекорд )Недельная позитивность - 37,6% ( рекорд )Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :-Днепропетровский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )-Харьковский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )-Сумской ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1 день работы )-Херсонский ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )-Одесский ОЛЦ - 1,1 тыс ( 1 день работы )С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы !!!!!!!!!!!!!!!!Черная зона , по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы , другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки. " (с)

Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры.

Например, за вчера: New Cases 9524

Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то. Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры.Например, за вчера: New Cases 9524Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то. Starikan 2 Повідомлень: 18376 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2263 раз. Подякували: 3002 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:09 Re: Эпидемия коронавируса в мире И, еще на тему "у нас все под контролем"



"Evgeny Istrebin

4 год ·

Два дня я уже не публикую статистику госпитализаций.

Все дело в том что два дня идет медленный рост, по 500 коек в день заполняют. Но дело не в том что стало меньше больных, дело в том что новые больницы выделяют с опозданием, и они в статистике есть, но .......но и все...... а по факту мест нет.

Госпитализируют только на койки тех кто выписался или умер. Новых койкомест нет. Все. Приплыли.

Вот график заполнения всех больниц выделенных под Ковид. Весной было выделено 80 тыс койкомест. А вот сейчас например неделю назад было выделено всего 60 тыс. Это на 20 тыс меньше чем весной. Весной на 80 тыс коек, было госпитализировано 49 тыс пациентов на пике.

Сейчас на 60 тыс коек невозможно столько пациентов госпитализировать, потому что уровни заболевания разные в разных областях, а так же в статистику входят роддома и детские больницы. За последние 7 дней выделили еще 7 тыс коек. Итого выделно 67 тыс коек ( весной было 80 тыс ) заполнено на сегодня 41 тыс койка. Новые больницы далеко не все еще готовы к приему пациентов, по-этому рост сдерживается наличием свободных коек. По факту уже идет медицинская сортировка полным ходом во многих областях.

Самый яркий пример Донецкая область. Заполнение 88,3% И это с учетом роддомов и одной пустой больньницы.

Еще пример Запорожская область. Заполнение 79,7%.

Рост госпитализаций идет на фоне выделения новых койкомест.

Если прекратить выделять койки, рост остановится.

И печальная Харьковская область. Заполнение 73% Расти некуда, уперлись в потолок. Свободных мест нет.

Так что строить прогноз нет смысла. Мы просто уже уперлись в потолок возможностей приема больных по многим областям. Да в других регионах еще есть койки, там и будет рост. А вот в красных областях + Харьковская область ( которую две недели назад надо было признать красной ) рост уже останавливается.

Исключение только Днепропетровская область, там есть свободные места, но не надолго.

Проблема заключается в тупых управленческих решениях.

Красные зоны надо было вводить своевременно, и бить по рукам ДОЗам которые рисуют койкоместа. Но МОЗ, ДОЗы, Кабмин, офис президента, решили просто рисовать и делать вид что все хорошо. А хорошо нет нигде. В реальности все плохо. Но всем пох...

Сегодня наконец-то приняли решение по отнесению к красной зоне Сумской области. С 23 октября область красная. Но в Харькове все хорошо, потому что выборы.

Берегите себя." (с)



При таком положении смертность у нас улетит в космос. _Mykola_ Повідомлень: 4337 З нами з: 09.02.09 Подякував: 628 раз. Подякували: 627 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:14 antey1969 написав: flyman написав: так тре рішать, 4й буст-укол всім, чи #нахайтак #авосьпронесе так тре рішать, 4й буст-укол всім, чи #нахайтак #авосьпронесе Еще один клоун-Петросян на ветке. Еще один клоун-Петросян на ветке.

Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд. Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд. Starikan 2 Повідомлень: 18376 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2263 раз. Подякували: 3002 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3994399539963997> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46