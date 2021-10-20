Faceless написав:Як хто? Аж цілий колишній фельдшер
- ветеринар.
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Додано: Сер 20 жов, 2021 22:11
- ветеринар.
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:18
Из нововведений этой волны.
Вспышка Ковида среди пациентов обычного отделения больницы.
Всех пациентов немедленно оттестили, ковидных перевели в ковидарий, нековидных оставили на месте.
На вопрос медперсонала, когда им тестироваться, последовал ответ... Та-дамм!
"Вы все вакцинированы, вам не нужно!"
Вау, эта волна будет воистину интересной.
Запасся новой порцией попкорна и заранее расширил разрядность калькулятора.
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:22
Уж писал сегодня о нашем тестировании.
Вот ещё разница:
Это после одного обнаруженного случая такого подвида штамма «дельта».
У нас бы его просто не заметили. В лучшем случае определили бы, что это дельта.
А уж о том, чтобы премьер собирал в тот же день совещание и говорить не стоит.
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:38
И в Одессе так же...
"Иван Черненко
3 год (20/10/2021)
·
Вы даже не представляете, во всяком случае те, чьи родственники сейчас не болеют ковидом, какая трагедия разворачивается в ковидных стационарах.
Сегодня ходили уменьшали кислород, там литр, тут литр, о сатурация 96 уберем пару литров - кислородная станция не выдерживает нагрузки, просто не рассчитана на такую потребность. 45 коек потребляют около 300 л в минуту от станции плюс в работе более 20 концентраторов. А инфекция, она же реанимация, 25 коек, да у нас 1 анест на 25 коек, в работе 23 СРАР, часть в ковиде, потребляет тоже около 150-200л в минуту + тоже в работе 20 концентраторов. За ночь уходит 1-2 цилиндра кислорода.
На фото две пациентки на СРАР. Та что под окном довольно тяжелая и жива благодаря СРАР. И так 12 боксов по 2 пациента(в одном 3), либо на СРАР, либо потребляют более 10-15 л кислорода. Абсолютно все тяжелые, с кучей сопутствующих. Вакцинированый один. Вот вам и статистика 1 к 25. Он же первый и пока единственный вакцинированый, кто госпитализирован у нас в эту волну.
Места освобождаются, места тут же заполняются. В приемке сегодня очередь из тех, кого надо госпитализировать, а некуда. Кто полегче пошли искать концентраторы, брать у семейников, тяжелых везут туда, где есть места.
Радует одно, постепенно пациентов с инфекции/она же импровизированная реанимация переводим в терапевтическое ковидное отделение, маленькие, но победы.
Кого-то, к сожалению, выносят в соседнее здание в черных мешках.
В этот раз смертность выше. Тяжелых много, поэтому ряд пациентов получают СРАР уже и в ковидном, там где полегче пациенты. Просто нет мест в реанимации.
Персонал на пределе своих возможностей:медсестры, санитарки, врачи. И как говорит Eugene Kalafitskiy , кажется, еще немного и персонал сломается.
Но это после, а до этого мы с ним и медсёстрами на руках перли на второй этаж 100кг женщину. А потом вторую. Но сперва спустили со 2го, чтобы в другом здании поднять на второй. А как по разбитому асфальту тащили на каталке, ммм, ляпота.
Затянул я рассказ, заканчиваю.
Думал, тяжко было весной. А нет, оказывается это был курорт, коктейли с зонтиками и т.д.
З.Ы. хотел что-то позитивное написать в конце, но у позитива тахипное и он на СРАР.
Не болейте, и так тяжко." (с) Иван Черненко из Facebook
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:42
А вот еще из свеженького
"Evgeny Istrebin
15 хв. ·
Простите. У меня на ночь опять плохие новости.
Только что ЦГЗУ опубликовал данные лабораторных исследований.
Получено 30417 позитивных ПЦР теста. ( рекорд )
Всего было проведено 71841 исследования. ( рекорд)
Позитивность по Украине - 42,3% !!! ( рекорд )
Недельная позитивность - 37,6% ( рекорд )
Но это еще не все плохие новости. Продолжается рост необработанных образцов. Сегодня уже 19 тыс, это на 4 тыс больше чем вчера. Наибольшее число необработанных материалов имею следующие лаборатории :
-Днепропетровский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )
-Харьковский ОЛЦ - 4,8 тыс ( 2 дня работы )
-Сумской ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1 день работы )
-Херсонский ОЛЦ - 2,2 тыс ( 1,5 дня работы )
-Одесский ОЛЦ - 1,1 тыс ( 1 день работы )
...
...
С такой позитивностью, в реальности по стране уже по 100 тыс в день заражений. Если бы делали тестов как в Европе, то нас бы уже в черный список занес весь мир, и закрыл все границы !!!!!!!!!!!!!!!!
Черная зона , по другому назвать нельзя. Страна непуганных покемонов, одни придумывают смешные постановы , другие ложат болт на них. А потом имеем забитые больницы, и работающие кабаки. " (с)
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:55
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И кто, там говорил, что дети легко переносят?
"Evgeny Istrebin
3 год ·
Еще одно ужасное достижение.
Заполнение детских больниц вышло на максимум весны.
Детей с Ковидом в больницах уже больше чем было весной.
Сегодня в больницах 851 ребенок, из них с подтвержденным Ковидом 584.
А хуже всего то, что смогли добится этого результата даже при меньшем объеме выделенных койкомест.
На пике весны было выделено 2600 коек, три дня назад было 1700 , в начале этой недели добавили еще 350, итого 2061.
Больше всего детей в больницах в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях." (с)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Сер 20 жов, 2021 22:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 жов, 2021 22:59
Еще один клоун-Петросян на ветке.
Додано: Сер 20 жов, 2021 23:08
Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры.
Например, за вчера: New Cases 9524
Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то.
Додано: Сер 20 жов, 2021 23:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
И, еще на тему "у нас все под контролем"
"Evgeny Istrebin
4 год ·
Два дня я уже не публикую статистику госпитализаций.
Все дело в том что два дня идет медленный рост, по 500 коек в день заполняют. Но дело не в том что стало меньше больных, дело в том что новые больницы выделяют с опозданием, и они в статистике есть, но .......но и все...... а по факту мест нет.
Госпитализируют только на койки тех кто выписался или умер. Новых койкомест нет. Все. Приплыли.
Вот график заполнения всех больниц выделенных под Ковид. Весной было выделено 80 тыс койкомест. А вот сейчас например неделю назад было выделено всего 60 тыс. Это на 20 тыс меньше чем весной. Весной на 80 тыс коек, было госпитализировано 49 тыс пациентов на пике.
Сейчас на 60 тыс коек невозможно столько пациентов госпитализировать, потому что уровни заболевания разные в разных областях, а так же в статистику входят роддома и детские больницы. За последние 7 дней выделили еще 7 тыс коек. Итого выделно 67 тыс коек ( весной было 80 тыс ) заполнено на сегодня 41 тыс койка. Новые больницы далеко не все еще готовы к приему пациентов, по-этому рост сдерживается наличием свободных коек. По факту уже идет медицинская сортировка полным ходом во многих областях.
Самый яркий пример Донецкая область. Заполнение 88,3% И это с учетом роддомов и одной пустой больньницы.
Еще пример Запорожская область. Заполнение 79,7%.
Рост госпитализаций идет на фоне выделения новых койкомест.
Если прекратить выделять койки, рост остановится.
И печальная Харьковская область. Заполнение 73% Расти некуда, уперлись в потолок. Свободных мест нет.
Так что строить прогноз нет смысла. Мы просто уже уперлись в потолок возможностей приема больных по многим областям. Да в других регионах еще есть койки, там и будет рост. А вот в красных областях + Харьковская область ( которую две недели назад надо было признать красной ) рост уже останавливается.
Исключение только Днепропетровская область, там есть свободные места, но не надолго.
Проблема заключается в тупых управленческих решениях.
Красные зоны надо было вводить своевременно, и бить по рукам ДОЗам которые рисуют койкоместа. Но МОЗ, ДОЗы, Кабмин, офис президента, решили просто рисовать и делать вид что все хорошо. А хорошо нет нигде. В реальности все плохо. Но всем пох...
Сегодня наконец-то приняли решение по отнесению к красной зоне Сумской области. С 23 октября область красная. Но в Харькове все хорошо, потому что выборы.
Берегите себя." (с)
При таком положении смертность у нас улетит в космос.
Додано: Сер 20 жов, 2021 23:14
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