Starikan написав:Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.
наприклад:
ЛАД написав:
Faceless написав:
d44 написав:А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду ,
Як хто? Аж цілий колишній фельдшер
- ветеринар.
те що травлять учотку vetka, нормас, можна.
я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити, але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:......... Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры. Например, за вчера: New Cases 9524 Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то.
_Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос.
При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков). Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.
_Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос.
При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков). Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.
і хто тут агресивний? хто за Північну Корею? га? Хотаб, що скажеш?
антипрививочники - ворогои народу сьогодні хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?
з.і. і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший. це суто особиста точка зору.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 23:46, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос.
При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков). Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.
і хто тут агресивний? хто за Північну Корею? га? Хотаб, що скажеш?
антипрививочники - ворогои народу сьогодні хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?
Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...
stm написав:Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...
це до Кличка, він командує в столиці, чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйте
п.с. карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна.
Да, учитывая степень вакцинации пора задуматься, а не "перекопать ли Ухань" по периметру, ну может кроме Кировоградской, может ещё какой области, где относительно спокойно. Но не в шутку оставить в "нерабочую неделю" рабочими только центры вакцинации.