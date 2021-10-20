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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.

Потому что бить по пальцам надо было ещё давно идиота с вопросами "а что там в Одессе? Как в Бергамо?" Оно было йумарное непомерно.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:38

  Starikan написав:Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.

наприклад:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:
d44 написав:А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen: ,
Як хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар.

те що травлять учотку vetka, нормас, можна.

я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити,
але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:39

  Starikan написав:.........
Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры.
Например, за вчера: New Cases 9524
Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то.

Не берусь ответить точно, меня расхождение цифр Истребина с МОЗом тоже удивляет.
Думаю, что МОЗ приводит именно новые случаи, а Истребин все положительные тесты (включая повторные).
Serious-Critical - возможно, не кислород, а уже ИВЛ?
Ворлдметр, насколько понимаю, показывает по нашему официозу, то же, что МОЗ - https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 жов, 2021 23:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:39

  _Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос.

При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).
Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:42

  Starikan написав:
  _Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос.

При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).
Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.

і хто тут агресивний?
хто за Північну Корею?
га?
Хотаб, що скажеш?

антипрививочники - ворогои народу сьогодні
хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?

з.і.
і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.
це суто особиста точка зору.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 23:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:44

  flyman написав:
  Starikan написав:
  _Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос.

При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).
Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.

і хто тут агресивний?
хто за Північну Корею?
га?
Хотаб, що скажеш?

антипрививочники - ворогои народу сьогодні
хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?

Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:47

  stm написав:Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...

це до Кличка, він командує в столиці,
чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйте

п.с.
карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна.

щодо вакцинації, вжи писав вчора, що можна було поетапно робити починаючи з груп ризику і поступово розширювати коло вакцинованих.

Але Хотаб сказав, що він як воєнний, не є в групі ризику.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 23:59

  flyman написав:
  stm написав:Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...

це до Кличка, він командує в столиці,
чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйте

п.с.
карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна.

Да, учитывая степень вакцинации пора задуматься, а не "перекопать ли Ухань" по периметру, ну может кроме Кировоградской, может ещё какой области, где относительно спокойно.
Но не в шутку оставить в "нерабочую неделю" рабочими только центры вакцинации.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 00:27

flyman
Хватит заниматься демагогией насчет Северной Кореи и конституционных прав, на которые любят давить антиваксы.
В критической ситуации иногда и такие методы необходимы.

Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?

И да, антипрививочники всех стран, ведущие свою пропаганду в СМИ, соцсетях, блогах и ютубе - враги населения всей планеты. Вы это хотели услышать - пожалуйста.
Вам я эту пропаганду не приписываю, но своими постами здесь вы их реально поддерживаете.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 21 жов, 2021 00:38, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 00:27

  flyman написав:
  Starikan написав:Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.

наприклад:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:
d44
А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду :mrgreen:

Як хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар.

те що травлять учотку vetka, нормас, можна.

я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити,
але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить.

Мне глубоко пофиг учётка vetka, тем более, что может оказаться, что под ней скрывается не нежная девушка, а бородатый мужик. Но когда учётка, рекламирующая себя как бывший фельдшер - ветеринар, начинает гнать откровенную пургу и рассказывать о "многочисленных смертях" от вакцин, а в ответ на требование дать ссылку, откуда такие сведения, заявляет, что нужно верить ей на слово...
Вообще говоря, это действительно равноценно враждебной и вредоносной пропаганде. И не сильно отличается от того, что писали некоторые в 2014 против Украины. Если не ошибаюсь, Вы тогда тоже достаточно резко высказывались против таких постов и писавших их учёток.
А ситуацию с ковидом это таки покращить. Если бы такие посты давно запретили (не только здесь, а везде), сегодня было бы больше привитых и, исходя из опыта других стран, меньше больных (по крайней мере, тяжёлых) и смертей. И, возможно, не было бы "красных зон" и вероятных локдаунов.

антипрививочники - ворогои народу сьогодні
хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?

з.і.
і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.
це суто особиста точка зору.

А это таки зрада и есть.
И не надо передёргивать, причём тут "лікарі, санітари, фельдшери", которые честно выполняют свою работу.
Уже писал - готов выслушивать любые аргументы антиваксов, но обоснованные и опирающиеся на реальные и объективные данные, а не на безграмотную болтовню какого-нибудь политика, юриста или полуграмотного блогера. Эти ребята, если им будет выгодно, завтра с тем же успехом расскажут и об инопланетянах в джунглях Аризоны, и с пеной у рта будут доказывать, что Земля плоская, и что угодно другое.
И да, сегодня "антипрививочники - вороги народу". Во всяком случае, при таких постах, как здесь, у ветки, вкладчика, флер да и у Вас тоже.
ЛАД
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