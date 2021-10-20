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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3995399639973998> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Сер 20 жов, 2021 23:31 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд. Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.

Потому что бить по пальцам надо было ещё давно идиота с вопросами "а что там в Одессе? Как в Бергамо?" Оно было йумарное непомерно. Потому что бить по пальцам надо было ещё давно идиота с вопросами "а что там в Одессе? Как в Бергамо?" Оно было йумарное непомерно. Hotab

Повідомлень: 5122 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1425 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:38 Starikan написав: Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд. Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.

наприклад:

ЛАД написав: Faceless написав: d44 написав: А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду , А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду Як хто? Аж цілий колишній фельдшер Як хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар. - ветеринар.

те що травлять учотку vetka, нормас, можна.



я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити,

але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить. наприклад:те що травлять учотку vetka, нормас, можна.я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити,але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить. Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 23:41, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:39 Starikan написав: .........

Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры.

Например, за вчера: New Cases 9524

Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то. .........Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры.Например, за вчера: New Cases 9524Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то.

Не берусь ответить точно, меня расхождение цифр Истребина с МОЗом тоже удивляет.

Думаю, что МОЗ приводит именно новые случаи, а Истребин все положительные тесты (включая повторные).

Serious-Critical - возможно, не кислород, а уже ИВЛ?

Ворлдметр, насколько понимаю, показывает по нашему официозу, то же, что МОЗ - https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19 Не берусь ответить точно, меня расхождение цифр Истребина с МОЗом тоже удивляет.Думаю, что МОЗ приводит именнослучаи, а Истребинположительные тесты (включая повторные).Serious-Critical - возможно, не кислород, а уже ИВЛ?Ворлдметр, насколько понимаю, показывает по нашему официозу, то же, что МОЗ - Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 20 жов, 2021 23:39, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 20064 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:39 _Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос. При таком положении смертность у нас улетит в космос.

При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).

Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно. При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно. Starikan 2 Повідомлень: 18378 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2263 раз. Подякували: 3002 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:42 Starikan написав: _Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос. При таком положении смертность у нас улетит в космос.

При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).

Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно. При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.

і хто тут агресивний?

хто за Північну Корею?

га?

Хотаб, що скажеш?



антипрививочники - ворогои народу сьогодні

хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?



з.і.

і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.

це суто особиста точка зору. і хто тут агресивний?хто за Північну Корею?га?Хотаб, що скажеш?антипрививочники - ворогои народу сьогодніхто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?з.і.і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.це суто особиста точка зору. Востаннє редагувалось flyman в Сер 20 жов, 2021 23:46, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 26308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:44 flyman написав: Starikan написав: _Mykola_ написав: При таком положении смертность у нас улетит в космос. При таком положении смертность у нас улетит в космос.

При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).

Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно. При таком положении президент должен был бы объявить чрезвычайное положение и прежде всего запретить антипрививочную пропаганду (не хотите прививаться, черт с вами, но хотя бы пропаганда в СМИ и соцсетях должна быть наказуема, особенно для всяких жолобаков).Но у него другие заботы: он встает утром и ложится спать вечером с мечтой посадить Порошенко. Ну и забота о рейтинге, конечно.

і хто тут агресивний?

хто за Північну Корею?

га?

Хотаб, що скажеш?



антипрививочники - ворогои народу сьогодні

хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери? і хто тут агресивний?хто за Північну Корею?га?Хотаб, що скажеш?антипрививочники - ворогои народу сьогодніхто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?

Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу... Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу... stm

Повідомлень: 3190 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:47 stm написав: Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу... Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...

це до Кличка, він командує в столиці,

чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйте



п.с.

карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна.



щодо вакцинації, вжи писав вчора, що можна було поетапно робити починаючи з груп ризику і поступово розширювати коло вакцинованих.



Але Хотаб сказав, що він як воєнний, не є в групі ризику. це до Кличка, він командує в столиці,чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйтеп.с.карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна.щодо вакцинації, вжи писав вчора, що можна було поетапно робити починаючи з груп ризику і поступово розширювати коло вакцинованих.Але Хотаб сказав, що він як воєнний, не є в групі ризику. flyman

Повідомлень: 26308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2058 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 20 жов, 2021 23:59 flyman написав: stm написав: Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу... Флай, по хорошему как раз сейчас бы уже и остановить метро. И я отнюдь не шучу...

це до Кличка, він командує в столиці,

чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйте



п.с.

карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна. це до Кличка, він командує в столиці,чи про яке метро, в Дніпрі чи Харкові? уточняйтеп.с.карантин, так карантин, а не так, що "вакам" можна розносити заразу, а не привитим не можна.

Да, учитывая степень вакцинации пора задуматься, а не "перекопать ли Ухань" по периметру, ну может кроме Кировоградской, может ещё какой области, где относительно спокойно.

Но не в шутку оставить в "нерабочую неделю" рабочими только центры вакцинации. Да, учитывая степень вакцинации пора задуматься, а не "перекопать ли Ухань" по периметру, ну может кроме Кировоградской, может ещё какой области, где относительно спокойно.Но не в шутку оставить в "нерабочую неделю" рабочими только центры вакцинации. stm

Повідомлень: 3190 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 00:27 flyman

Хватит заниматься демагогией насчет Северной Кореи и конституционных прав, на которые любят давить антиваксы.

В критической ситуации иногда и такие методы необходимы.



Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?



И да, антипрививочники всех стран, ведущие свою пропаганду в СМИ, соцсетях, блогах и ютубе - враги населения всей планеты. Вы это хотели услышать - пожалуйста.

Вам я эту пропаганду не приписываю, но своими постами здесь вы их реально поддерживаете. Востаннє редагувалось Starikan в Чет 21 жов, 2021 00:38, всього редагувалось 4 разів. Starikan 2 Повідомлень: 18378 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2263 раз. Подякували: 3002 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 00:27 flyman написав: Starikan написав: Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд. Не понимаю, почему модераторы не банят за откровенный флуд.

наприклад:

ЛАД написав: Faceless написав:

d44

А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в аду



Як хто? Аж цілий колишній фельдшер d44А ви ХТО? Щоб кидатися " многочисленьіми смертями" від вакцинації, і шоб вам вірити "на слово". Мабуть у вас і подакового номера нємає, бо якщо "вірити на слово", всі з ІНН ( кодом диявола) будуть горіти в адуЯк хто? Аж цілий колишній фельдшер

- ветеринар. - ветеринар.

те що травлять учотку vetka, нормас, можна.



я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити,

але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить. наприклад:те що травлять учотку vetka, нормас, можна.я розумію, що є "лінія партії", і незгідних тре банити і травити,але ситуацію з ковідом та медициною це не покращить.

Мне глубоко пофиг учётка vetka, тем более, что может оказаться, что под ней скрывается не нежная девушка, а бородатый мужик. Но когда учётка, рекламирующая себя как бывший фельдшер - ветеринар, начинает гнать откровенную пургу и рассказывать о "многочисленных смертях" от вакцин, а в ответ на требование дать ссылку, откуда такие сведения, заявляет, что нужно верить ей на слово...

Вообще говоря, это действительно равноценно враждебной и вредоносной пропаганде. И не сильно отличается от того, что писали некоторые в 2014 против Украины. Если не ошибаюсь, Вы тогда тоже достаточно резко высказывались против таких постов и писавших их учёток.

А ситуацию с ковидом это таки покращить. Если бы такие посты давно запретили (не только здесь, а везде), сегодня было бы больше привитых и, исходя из опыта других стран, меньше больных (по крайней мере, тяжёлых) и смертей. И, возможно, не было бы "красных зон" и вероятных локдаунов.



антипрививочники - ворогои народу сьогодні

хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?



з.і.

і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.

це суто особиста точка зору.

А это таки зрада и есть.

И не надо передёргивать, причём тут "лікарі, санітари, фельдшери", которые честно выполняют свою работу.

Уже писал - готов выслушивать любые аргументы антиваксов, но обоснованные и опирающиеся на реальные и объективные данные, а не на безграмотную болтовню какого-нибудь политика, юриста или полуграмотного блогера. Эти ребята, если им будет выгодно, завтра с тем же успехом расскажут и об инопланетянах в джунглях Аризоны, и с пеной у рта будут доказывать, что Земля плоская, и что угодно другое.

И да, сегодня "антипрививочники - вороги народу". Во всяком случае, при таких постах, как здесь, у ветки, вкладчика, флер да и у Вас тоже. Мне глубоко пофиг учётка vetka, тем более, что может оказаться, что под ней скрывается не нежная девушка, а бородатый мужик. Но когда учётка, рекламирующая себя как бывший фельдшер - ветеринар, начинает гнать откровенную пургу и рассказывать о "многочисленных смертях" от вакцин, а в ответ на требование дать ссылку, откуда такие сведения, заявляет, что нужно верить ей на слово...Вообще говоря, это действительно равноценно враждебной и вредоносной пропаганде. И не сильно отличается от того, что писали некоторые в 2014 против Украины. Если не ошибаюсь, Вы тогда тоже достаточно резко высказывались против таких постов и писавших их учёток.А ситуацию с ковидом это таки покращить. Если бы такие посты давно запретили (не только здесь, а везде), сегодня было бы больше привитых и, исходя из опыта других стран, меньше больных (по крайней мере, тяжёлых) и смертей. И, возможно, не было бы "красных зон" и вероятных локдаунов.А это таки зрада и есть.И не надо передёргивать, причём тут "лікарі, санітари, фельдшери", которые честно выполняют свою работу.Уже писал - готов выслушивать любые аргументы антиваксов, но обоснованные и опирающиеся на реальные и объективные данные, а не на безграмотную болтовню какого-нибудь политика, юриста или полуграмотного блогера. Эти ребята, если им будет выгодно, завтра с тем же успехом расскажут и об инопланетянах в джунглях Аризоны, и с пеной у рта будут доказывать, что Земля плоская, и что угодно другое.И да, сегодня "антипрививочники - вороги народу". Во всяком случае, при таких постах, как здесь, у ветки, вкладчика, флер да и у Вас тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 20064 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3995399639973998> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7799 10734711

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46