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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3995399639973998

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 00:42

  Starikan написав:.........
Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?
.........

Потому что есть голова на плечах и пользуются ей, а не слухами от какой-нибудь бабы Мани из соцсетей или соседнего подъезда.

Психологи рассказали, каким образом влияет на психику просмотр новостей о коронавирусе
.......
"Наши результаты свидетельствуют о важности внимательного отношения к потреблению негативных новостей, особенно в социальных сетях, — подытожила Бьюкенен. — В некоторых странах потребление новостей через социальные сети растет, несмотря на то что пользователи хорошо знают — новости на этих платформах часто весьма сомнительные и ненадежные".

https://www.9tv.co.il/item/35386
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 00:48

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «малом локдауне» — введении по всей территории страны режима нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября включительно. Указ вступает в силу с момента опубликования. Локдаун вводится из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в РФ.

Напомним, ранее сегодня Путин на совещании по борьбе с ковидом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о «малом локдауне». При этом он заявил, что в каждом регионе ситуация своя, так что решения о местных ограничительных мерах должны и будут принимать региональные власти, включая и введение локдауна раньше, чем в федеральном масштабе и его продление на срок «и после 7 ноября». Путин также призвал региональные власти вводить нерабочие дни уже с 23 октября в ряде регионов. «Берите ответственность на себя», — подчеркнул он.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/10/20/1927155.html

Правительство Латвии во время сегодняшнего внеочередного заседания приняло решение о введении строгих ограничений для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Delfi, меры будут действовать с 21 октября до 15 ноября.

В указанный период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/10/20/1927177.html
ЛАД
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Повідомлень: 20064
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4888 раз.
Подякували: 4519 раз.
 
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  #<1 ... 3995399639973998
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