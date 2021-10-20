Starikan написав:......... Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны? .........
Потому что есть голова на плечах и пользуются ей, а не слухами от какой-нибудь бабы Мани из соцсетей или соседнего подъезда.
Психологи рассказали, каким образом влияет на психику просмотр новостей о коронавирусе ....... "Наши результаты свидетельствуют о важности внимательного отношения к потреблению негативных новостей, особенно в социальных сетях, — подытожила Бьюкенен. — В некоторых странах потребление новостей через социальные сети растет, несмотря на то что пользователи хорошо знают — новости на этих платформах часто весьма сомнительные и ненадежные".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «малом локдауне» — введении по всей территории страны режима нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября включительно. Указ вступает в силу с момента опубликования. Локдаун вводится из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в РФ.
Напомним, ранее сегодня Путин на совещании по борьбе с ковидом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о «малом локдауне». При этом он заявил, что в каждом регионе ситуация своя, так что решения о местных ограничительных мерах должны и будут принимать региональные власти, включая и введение локдауна раньше, чем в федеральном масштабе и его продление на срок «и после 7 ноября». Путин также призвал региональные власти вводить нерабочие дни уже с 23 октября в ряде регионов. «Берите ответственность на себя», — подчеркнул он.
Правительство Латвии во время сегодняшнего внеочередного заседания приняло решение о введении строгих ограничений для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Delfi, меры будут действовать с 21 октября до 15 ноября.
В указанный период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.