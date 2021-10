Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3995399639973998 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Чет 21 жов, 2021 00:42 Starikan написав: .........

Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?

......... .........Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?.........

Потому что есть голова на плечах и пользуются ей, а не слухами от какой-нибудь бабы Мани из соцсетей или соседнего подъезда.



Психологи рассказали, каким образом влияет на психику просмотр новостей о коронавирусе

.......

"Наши результаты свидетельствуют о важности внимательного отношения к потреблению негативных новостей, особенно в социальных сетях, — подытожила Бьюкенен. — В некоторых странах потребление новостей через социальные сети растет, несмотря на то что пользователи хорошо знают — новости на этих платформах часто весьма сомнительные и ненадежные".

https://www.9tv.co.il/item/35386 Потому что есть голова на плечах и пользуются ей, а не слухами от какой-нибудь бабы Мани из соцсетей или соседнего подъезда. ЛАД 2 Повідомлень: 20064 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 00:48 Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «малом локдауне» — введении по всей территории страны режима нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября включительно. Указ вступает в силу с момента опубликования. Локдаун вводится из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в РФ.



Напомним, ранее сегодня Путин на совещании по борьбе с ковидом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о «малом локдауне». При этом он заявил, что в каждом регионе ситуация своя, так что решения о местных ограничительных мерах должны и будут принимать региональные власти, включая и введение локдауна раньше, чем в федеральном масштабе и его продление на срок «и после 7 ноября». Путин также призвал региональные власти вводить нерабочие дни уже с 23 октября в ряде регионов. «Берите ответственность на себя», — подчеркнул он.

https://www.rosbalt.ru/russia/2021/10/20/1927155.html



Правительство Латвии во время сегодняшнего внеочередного заседания приняло решение о введении строгих ограничений для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Delfi, меры будут действовать с 21 октября до 15 ноября.



В указанный период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.

https://www.rosbalt.ru/world/2021/10/20/1927177.html ЛАД 2 Повідомлень: 20064 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4888 раз. Подякували: 4519 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 01:53 Re: Эпидемия коронавируса в мире flyman написав: і хто тут агресивний?

хто за Північну Корею?

га?

Хотаб, що скажеш?



антипрививочники - ворогои народу сьогодні

хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?



з.і.

і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.

це суто особиста точка зору. і хто тут агресивний?хто за Північну Корею?га?Хотаб, що скажеш?антипрививочники - ворогои народу сьогодніхто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?з.і.і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.це суто особиста точка зору.



не будем вспоминать за корею. тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA.

FDA senior scandal:

“We will make listings like in Nazi Germany”





According to a report by journalist Yair Kleinbaum, a senior official in the US Food and Drug Administration (FDA) was caught on a hidden camera calling for forced vaccination and registration of all unvaccinated Americans. But this is not the big scandal.



In a video recorded on a hidden camera and exposed by the ‘Veritas Project’, the same halakhic official actually admits that it is a method similar in practice to the one introduced in Nazi Germany during the Holocaust of the Jews of Europe. FDA economist Taylor Lee has expressed his desire to emulate Nazi Germany regarding the management of the corona mass register.



“I think at this point people should be listed who are not vaccinated. Even though it sounds very much like Germany,” Lee was caught saying. “Nazi Germany … I mean, think of it like the Jewish star, the census goes from door to door if you do not respond. So we have the infrastructure to do it. I mean, it will cost a lot of money.”



Taylor added, according to Kleinbaum: “If you bring any vaccine opponent, like sheep, into the state of Texas and close Texas off the rest of the world, and you go, ‘Okay, you’re in Texas until we deal with this corona.’ Lee also called for shooting corona shot arrows at the undecided black community in relation to vaccines in America and admitted that the FDA is more made up of political bureaucrats than scientific experts.



“There are political appointments in the FDA that are usually scientific advisors or appointed by the president or committee … they get paid based on whether the people stay in power, unfortunately, they all end up playing politics. But I do not think that is not the case with career scientists. ”



https://middleeast.in-24.com/world/259547.html не будем вспоминать за корею. тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA. pilker Повідомлень: 22 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 03:34 flyman написав: і хто тут агресивний?

хто за Північну Корею?

га?

Хотаб, що скажеш?



антипрививочники - ворогои народу сьогодні

хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?



з.і.

і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.

це суто особиста точка зору. і хто тут агресивний?хто за Північну Корею?га?Хотаб, що скажеш?антипрививочники - ворогои народу сьогодніхто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?з.і.і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший.це суто особиста точка зору.

Жириновский, иди медаль свою отдраивай или пусть тебе отдраивают, но не тут, договорились? А то недолго и договориться. Жириновский, иди медаль свою отдраивай или пусть тебе отдраивают, но не тут, договорились? А то недолго и договориться. Slx Повідомлень: 921 З нами з: 23.07.18 Подякував: 298 раз. Подякували: 111 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 04:20 IgA написав: Кто там боялся за состояние иммунитета после прививок?

Бойтесь лучше за состояние иммунитета после болезни -



https://www.nature.com/articles/s41392-021-00749-3

SARS-CoV-2 infection causes immunodeficiency in recovered patients by downregulating CD19 expression in B cells via enhancing B-cell metabolism Кто там боялся за состояние иммунитета после прививок?Бойтесь лучше за состояние иммунитета после болезни -



Вы опоздали с этими страшилками, только переболел. Да и от уколизации похоже тот-же эффект будет.



С введением красных зон, тоже опоздали эдак на полтора-два месяца. Больницы еще месяц назад переполнены были. А теперь какой толк вводить ограничения и заманивать на уколизацию, когда большая часть людей уже переболела и имеет иммунитет.



Думаю все переболеют - и ваксы, и антиваксы. Так что, как говорится, расслабьтесь. Вы опоздали с этими страшилками, только переболел. Да и от уколизации похоже тот-же эффект будет.С введением красных зон, тоже опоздали эдак на полтора-два месяца. Больницы еще месяц назад переполнены были. А теперь какой толк вводить ограничения и заманивать на уколизацию, когда большая часть людей уже переболела и имеет иммунитет.Думаю все переболеют - и ваксы, и антиваксы. Так что, как говорится, расслабьтесь. Цитрин

Повідомлень: 339 З нами з: 26.06.21 Подякував: 57 раз. Подякували: 66 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3995399639973998 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 778 , 779 , 780

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7799 10743184

ЛОБ Сер 20 жов, 2021 12:46