Starikan написав:......... Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны? .........
Потому что есть голова на плечах и пользуются ей, а не слухами от какой-нибудь бабы Мани из соцсетей или соседнего подъезда.
Психологи рассказали, каким образом влияет на психику просмотр новостей о коронавирусе ....... "Наши результаты свидетельствуют о важности внимательного отношения к потреблению негативных новостей, особенно в социальных сетях, — подытожила Бьюкенен. — В некоторых странах потребление новостей через социальные сети растет, несмотря на то что пользователи хорошо знают — новости на этих платформах часто весьма сомнительные и ненадежные".
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о «малом локдауне» — введении по всей территории страны режима нерабочих дней на период с 30 октября по 7 ноября включительно. Указ вступает в силу с момента опубликования. Локдаун вводится из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в РФ.
Напомним, ранее сегодня Путин на совещании по борьбе с ковидом поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о «малом локдауне». При этом он заявил, что в каждом регионе ситуация своя, так что решения о местных ограничительных мерах должны и будут принимать региональные власти, включая и введение локдауна раньше, чем в федеральном масштабе и его продление на срок «и после 7 ноября». Путин также призвал региональные власти вводить нерабочие дни уже с 23 октября в ряде регионов. «Берите ответственность на себя», — подчеркнул он.
Правительство Латвии во время сегодняшнего внеочередного заседания приняло решение о введении строгих ограничений для сдерживания роста заболеваемости коронавирусом. Как сообщает Delfi, меры будут действовать с 21 октября до 15 ноября.
В указанный период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.
flyman написав:і хто тут агресивний? хто за Північну Корею? га? Хотаб, що скажеш?
антипрививочники - ворогои народу сьогодні хто завтра? лікарі, санітари, фельдшери?
з.і. і не приплітай пропаганду, ще давай статтю зради приший. це суто особиста точка зору.
не будем вспоминать за корею. тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA.
FDA senior scandal: “We will make listings like in Nazi Germany”
According to a report by journalist Yair Kleinbaum, a senior official in the US Food and Drug Administration (FDA) was caught on a hidden camera calling for forced vaccination and registration of all unvaccinated Americans. But this is not the big scandal.
In a video recorded on a hidden camera and exposed by the ‘Veritas Project’, the same halakhic official actually admits that it is a method similar in practice to the one introduced in Nazi Germany during the Holocaust of the Jews of Europe. FDA economist Taylor Lee has expressed his desire to emulate Nazi Germany regarding the management of the corona mass register.
“I think at this point people should be listed who are not vaccinated. Even though it sounds very much like Germany,” Lee was caught saying. “Nazi Germany … I mean, think of it like the Jewish star, the census goes from door to door if you do not respond. So we have the infrastructure to do it. I mean, it will cost a lot of money.”
Taylor added, according to Kleinbaum: “If you bring any vaccine opponent, like sheep, into the state of Texas and close Texas off the rest of the world, and you go, ‘Okay, you’re in Texas until we deal with this corona.’ Lee also called for shooting corona shot arrows at the undecided black community in relation to vaccines in America and admitted that the FDA is more made up of political bureaucrats than scientific experts.
“There are political appointments in the FDA that are usually scientific advisors or appointed by the president or committee … they get paid based on whether the people stay in power, unfortunately, they all end up playing politics. But I do not think that is not the case with career scientists. ”
SARS-CoV-2 infection causes immunodeficiency in recovered patients by downregulating CD19 expression in B cells via enhancing B-cell metabolism
Вы опоздали с этими страшилками, только переболел. Да и от уколизации похоже тот-же эффект будет.
С введением красных зон, тоже опоздали эдак на полтора-два месяца. Больницы еще месяц назад переполнены были. А теперь какой толк вводить ограничения и заманивать на уколизацию, когда большая часть людей уже переболела и имеет иммунитет.
Думаю все переболеют - и ваксы, и антиваксы. Просто нужно морально готовить себя к этому
Родственник заграницей переболел первый раз в относительно лёгкой форме как подтянутый фитнес мен в 50+ лет. От вакцинации отказывался из-за мирового заговора, потому через пол года переболел ещё раз и тоже в лёгкой форме. Я к тому, что оказывается, многие люди - скрытые клоуны: кто по заговоры говорит, а кто про теории переболевания и природного иммунитета. Оба может в чем-то и правы, но настолько критично ошибаются на деле, что ...
flyman написав:щодо вакцинації, вжи писав вчора, що можна було поетапно робити починаючи з груп ризику і поступово розширювати коло вакцинованих.
Але Хотаб сказав, що він як воєнний, не є в групі ризику.
Что за похибень у тебя в голове??
Я тебя трижды спросил,какой законный способ ты видишь заставить пенсов колоться?? Ты что-то лопочешь про пенсии не давать и т.д. Это не варик, если ты не понял. Потом ты почему-то начал приплетать в зону ковидного риска военных, которые не есть в этой зоной риска. Сейчас я понял почему тебя штырит, ты хотел свести диалог ко мне. 1. Я не военный. 2. Я привит. 3. На военных есть полузаконные рычаги воздействия и потому среди них высокий процент вакцинированных. У Збройних силах України 84,5 % військовослужбовців та працівників пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.