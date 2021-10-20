Родственник заграницей переболел первый раз в относительно лёгкой форме как подтянутый фитнес мен в 50+ лет. От вакцинации отказывался из-за мирового заговора, потому через пол года переболел ещё раз и тоже в лёгкой форме. Я к тому, что оказывается, многие люди - скрытые клоуны: кто по заговоры говорит, а кто про теории переболевания и природного иммунитета. Оба может в чем-то и правы, но настолько критично ошибаются на деле, что ...
Хроника приближения к 50. Можно поздравить с новым "достижением. За вчера 546 смертей. За последние 7 дней 2454 смерти, т.е. среднесуточное 351 смерть (на вчера 2320 и 331). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 8,08 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 10,02 смерти на 1 млн. В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.
Не знаю, как к 50, но к весеннему рекорду приближаемся уверенно. По значению 7-дневного среднесуточного количества смертей. По максимальному значению за 1 сутки весенний рекорд бьём уже 2-ой раз с приличным запасом.
Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.
В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.
В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
Что имеем в выборке "вся страна" - семья и соседи. "Много людей" кашляют. Кто-то смотрит на рентген. Опрос врачей кто-то проводил? Попадание в статистику кто-то считал? Остальных кто-то тестировал? Короче в Вашем сообщении насчитал около 6 фейков и домыслов. Я бы за такое банил если честно.