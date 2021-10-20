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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3996399739983999>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 05:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Родственник заграницей переболел первый раз в относительно лёгкой форме как подтянутый фитнес мен в 50+ лет. От вакцинации отказывался из-за мирового заговора, потому через пол года переболел ещё раз и тоже в лёгкой форме.
Я к тому, что оказывается, многие люди - скрытые клоуны: кто по заговоры говорит, а кто про теории переболевания и природного иммунитета. Оба может в чем-то и правы, но настолько критично ошибаются на деле, что ...
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 05:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У Збройних силах України 84,5 % військовослужбовців та працівників пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19.


https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/333 ... ovciv.html
Рост четверг к четвергу.

18881/22415
4633/4892
412/546

Но по словам Истребина во многих областях упёрлись в верхнюю планку по возможностям дальше класть в стац. Потому эта цифра возможно уже искажена.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 21 жов, 2021 08:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 07:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:когда большая часть людей уже переболела и имеет иммунитет.

Всего переболело (исключая летальные случаи) 2 352 835 чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... s/ukraine/
Откуда фейк про большинство?
Откуда фейк про иммунитет?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:11

Хроника приближения к 50.
Можно поздравить с новым "достижением.
За вчера 546 смертей.
За последние 7 дней 2454 смерти, т.е. среднесуточное 351 смерть (на вчера 2320 и 331).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 8,08 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 10,02 смерти на 1 млн.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396.
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть.

Не знаю, как к 50, но к весеннему рекорду приближаемся уверенно. По значению 7-дневного среднесуточного количества смертей. По максимальному значению за 1 сутки весенний рекорд бьём уже 2-ой раз с приличным запасом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:14

Это еще сезон Гриппа и ОРВИ впереди.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:18

  BIGor написав:Всего переболело (исключая летальные случаи) 2 352 835 чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... s/ukraine/


Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.

В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.

Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 08:29, всього редагувалось 2 разів.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  Hotab написав:
  stm написав:РФ опять нерабочую неделю вводит

А когда была до этого? Я знаю только майские в 2020 году.
......

Было в Москве:
Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников.

https://www.sobyanin.ru/koronavirus-prodlenie-vyhodnyh-dnei-i-drugie-resheniya
Может, где ещё, не знаю.
С 01го по 11е января и с 1го по 9е мая ( это еще до ковида было так)
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  stm написав:Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно ;) а так поживут ещё лет 60.


Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут :roll: А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут :roll:
Очень даже активно мрут. У меня во дворе где детство провел, двое 40летних умерло: девушка и парень. Обоих знал, с одним общался летом еще...
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

fler написав:
  stm написав:Ну без вакцинаций мрут и от 40 активно ;) а так поживут ещё лет 60.


Не факт, что с их ожирением, диабетом, сердечно-сосудистыми и хроническими столько поживут :roll: А остальные "от 40" почему-то от ковида не мрут :roll:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2333513610113279&id=100003639878854

Вот еще доказательство, мать троих детей померла. Антивакской была.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:45

  Цитрин написав:
  BIGor написав:Всего переболело (исключая летальные случаи) 2 352 835 чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... s/ukraine/


Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.

В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.

Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.

Что имеем в выборке "вся страна" - семья и соседи.
"Много людей" кашляют. Кто-то смотрит на рентген. Опрос врачей кто-то проводил? Попадание в статистику кто-то считал? Остальных кто-то тестировал?
Короче в Вашем сообщении насчитал около 6 фейков и домыслов. Я бы за такое банил если честно.
BIGor
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