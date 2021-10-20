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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3996399739983999

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:56

  Цитрин написав:
  BIGor написав:Всего переболело (исключая летальные случаи) 2 352 835 чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... s/ukraine/


Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.

В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.

Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.

"Личные впечатления" - надёжный источник информации по всей стране. + справочник стеля. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 08:57

  BIGor написав:Что имеем в выборке "вся страна" - семья и соседи.


а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу. Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.

У каждого болезнь по разному протекает. Ктото даже не замечает каких-либо симптомов, ктото легкое недомагание чувствует, ктото без сил лежит, а кому-то и под ИВЛ надо... В больницы далеко не все обращаются, тем более что они переполнены.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:01

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:
  BIGor написав:Всего переболело (исключая летальные случаи) 2 352 835 чел.
https://index.minfin.com.ua/ua/referenc ... s/ukraine/


Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.

В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.

Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.

"Личные впечатления" - надёжный источник информации по всей стране. + справочник стеля. :)

Гм... Честно говоря, и сам делюсь здесь тем что вижу или слышу :oops:
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 21 жов, 2021 09:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:04

  Starikan написав:flyman
Хватит заниматься демагогией насчет Северной Кореи и конституционных прав, на которые любят давить антиваксы.
В критической ситуации иногда и такие методы необходимы.

Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?

И да, антипрививочники всех стран, ведущие свою пропаганду в СМИ, соцсетях, блогах и ютубе - враги населения всей планеты. Вы это хотели услышать - пожалуйста.
Вам я эту пропаганду не приписываю, но своими постами здесь вы их реально поддерживаете.

Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:05

  ЛАД написав:"Личные впечатления" - надёжный источник информации по всей стране. + справочник стеля. :)


А Вы чему больше доверяете, тому что сами видите, или тому что по телевизору показывают?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:05

  Цитрин написав:Вы опоздали с этими страшилками, только переболел.


И поэтому агитируете чтобы переболели все остальные? Достойная позиция :D

  Цитрин написав:когда большая часть людей уже переболела и имеет иммунитет.


Эти песни про 50% переболевших слышали мы уже зимой, а потом и летом про 40%. Вы бы хоть окончания вспышки дождались а потом уже заводили.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Если переболел, то разве не нужно вакцинироваться? Или там уже иммунитет есть? Сколько процентов переболевших в больницах? Есть такая статистика?
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:12

  Цитрин написав:
  BIGor написав:Что имеем в выборке "вся страна" - семья и соседи.


а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу. Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.

У каждого болезнь по разному протекает. Ктото даже не замечает каких-либо симптомов, ктото легкое недомагание чувствует, ктото без сил лежит, а кому-то и под ИВЛ надо... В больницы далеко не все обращаются, тем более что они переполнены.

Во-первых, число переболевших по официальной статистике значительно превышает число госпитализированных.
Во-вторых, многие, болеющие в средней или даже лёгкой форме, ПЦР делают и в статистику попадают.
С чем можно согласиться, что число переболевших мы фактически не знаем и оно наверняка больше официальной цифры. Но и Ваша оценка - среднепотолочная. Если бы переболело 30-40 млн - практически всё население, сейчас уже такой вспышки не было бы. Конечно, бывает что болеют по 2 разу, но всё же значительно реже.

Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.

Это уже чисто Ваши домыслы, а попросту враньё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:13

  pilker написав:тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA


Скандал настолько огромный что упоминания о нем удалось найти только по ссылке, хотя ему уже месяц скоро будет. А само видео рептилоиды похоже уже зачистили
IgA
 
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Чет 21 жов, 2021 08:34
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