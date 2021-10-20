Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.
В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
"Личные впечатления" - надёжный источник информации по всей стране. + справочник стеля.
BIGor написав:Что имеем в выборке "вся страна" - семья и соседи.
а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу. Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.
У каждого болезнь по разному протекает. Ктото даже не замечает каких-либо симптомов, ктото легкое недомагание чувствует, ктото без сил лежит, а кому-то и под ИВЛ надо... В больницы далеко не все обращаются, тем более что они переполнены.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Семья переболела, соседи по многоэтажке переболели. По наблюдениям за людьми много людей имеют характерный кашель. Больницы переполнилнены ковидниками. На рентгене смотрят на двустороннюю пневмонию как на обычное дело. Врачи и медсестры даже не опасаются - уже привыкли.
В статистику попадают в основном с тяжелым течением, а это около 5-10%. Остальные переносят болезнь или вообще без симптомов или с легким течением без обращения к врачу. Т.е. если взять 2.352 млн тяжелых, то получится число переболевших порядка 30-40 млн. Ктото уже по второму-третьему разу болеет.
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
"Личные впечатления" - надёжный источник информации по всей стране. + справочник стеля.
Гм... Честно говоря, и сам делюсь здесь тем что вижу или слышу
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 21 жов, 2021 09:02, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:flyman Хватит заниматься демагогией насчет Северной Кореи и конституционных прав, на которые любят давить антиваксы. В критической ситуации иногда и такие методы необходимы.
Черт побери, почему вся моя семья, от мала до велика, включая невесток и их родителей, из разных соц.групп, в Украине и Штатах, в основном вполне обеспеченные, спокойно привилась, без паники, боязни "пол-шестого" и ссылок на жолобаков? И без всякой агитации "обязательно прививаться" с чьей-либо стороны?
И да, антипрививочники всех стран, ведущие свою пропаганду в СМИ, соцсетях, блогах и ютубе - враги населения всей планеты. Вы это хотели услышать - пожалуйста. Вам я эту пропаганду не приписываю, но своими постами здесь вы их реально поддерживаете.
Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???
BIGor написав:Что имеем в выборке "вся страна" - семья и соседи.
а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу. Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.
У каждого болезнь по разному протекает. Ктото даже не замечает каких-либо симптомов, ктото легкое недомагание чувствует, ктото без сил лежит, а кому-то и под ИВЛ надо... В больницы далеко не все обращаются, тем более что они переполнены.
Во-первых, число переболевших по официальной статистике значительно превышает число госпитализированных. Во-вторых, многие, болеющие в средней или даже лёгкой форме, ПЦР делают и в статистику попадают. С чем можно согласиться, что число переболевших мы фактически не знаем и оно наверняка больше официальной цифры. Но и Ваша оценка - среднепотолочная. Если бы переболело 30-40 млн - практически всё население, сейчас уже такой вспышки не было бы. Конечно, бывает что болеют по 2 разу, но всё же значительно реже.
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.