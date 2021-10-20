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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 09:22
ЛАД написав:
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
Это уже чисто Ваши домыслы, а попросту враньё.
Домыслы - это у Вас, а это информация из больницы. 15 сентября в больницах были свободные места. Где-то 20-25 сентября (точный день не помню) все места уже были заполнены.
Что в это время происходило в больницах знаю не из телевизора, но думаю такая информация не пройдет цензуру, поэтому писать не буду
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 21 жов, 2021 09:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:22
vetka написав:
......
Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???
Чувствуется "фершал", "не плативший за образование в Богомольца", и благодаря этому, не получивший никаких знаний, даже элементарных.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:24
Цитрин написав:
а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу.
Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.
Так статистика враховує тих хто потрапив у лікарню, чи тих хто звернувся до лікаря? Ви б визначилися
Востаннє редагувалось d44
в Чет 21 жов, 2021 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:24
Цитрин написав: ЛАД написав:
Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября.
Это уже чисто Ваши домыслы, а попросту враньё.
Домыслы - это у Вас, а это информация непосредственно из больницы. 15 сентября в больницах были свободные места. Где-то 20-25 сентября
(точный день не помню) все места уже были заполнены.
А что значит "по 1 октября
"? После этого начался спад?
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ЛАД
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:27
Пока удалил, ищу оригинал первоисточника
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Чет 21 жов, 2021 09:49, всього редагувалось 1 раз.
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:29
ЛАД написав:
А что значит "по 1 октября
"? После этого начался спад?
Нет, после этого просто не знаю что в больницах происходит. Начался спад или все еще идет сложно сказать.
Востаннє редагувалось Цитрин
в Чет 21 жов, 2021 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:31
ЛАД написав: vetka написав:
......
Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???
Чувствуется "фершал", "не плативший за образование в Богомольца", и благодаря этому, не получивший никаких знаний, даже элементарных.
читайте по губам, куда вам идти. и не пишите мне больше, идиот
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vetka
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:32
Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин.
Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами.
"МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.
Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.
Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность"
.
1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить?
2. Колоть сразу х2 ?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:34
Вкладчик1234 написав:
Первоисточника пока нет, найду - добавлю
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Данные собранные Университетом Джона Хопкинса, который с самого начала пандемии вёл собственную статистику заболеваемости в мире, доказывают, что вакцины против COVID-19 усугубили ситуацию.
Джоэл Смолли, аналитика количественных данных из Соединённого Королевства, который проанализировал статистику Хопкинса, доказывающие, что "страны по всему миру испытали массовые всплески заболеваемости и смертей от COVID-19 после того, как началась активная вакцинация".
"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли. — Если посмотреть на еженедельные показатели смерти от COVID-19 в стране до и после введения вакцин против коронавируса, то видна корреляция между распространением коронавирусных вакцин COVID-19 и ростом смертности, связанной с коронавирусом, примерно в 40 разных странах. Например, в Великобритании, Израиле, Тайване".
По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей".
К слову, Pfizer признал эту корреляцию, отметив в отчёте, представленном в Управление по контролю за продуктами и лекарствами, что их вакцина против COVID-19 повышает вероятность заражения людей "облегчённой формой" коронавируса примерно на 30%.
Інфо суперечлива...деза, як на мене.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 09:35
Вкладчик1234 написав:
Первоисточника пока нет, найду - добавлю
......
"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли.
............
По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей".
.........
так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?
Вы уж определитесь.
Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?
И всё же стоило бы сначала
поискать источник, а уже потом
вываливать мусор на ветку.
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ЛАД
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Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ
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