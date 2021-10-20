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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3999400040014002>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:37

  vetka написав:
  ЛАД написав:
  vetka написав:......
Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???

Чувствуется "фершал", "не плативший за образование в Богомольца", и благодаря этому, не получивший никаких знаний, даже элементарных.

читайте по губам, куда вам идти. и не пишите мне больше, идиот

Чувствуется ветеринарная закалка.
Привыкли со скотом общаться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:38

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Первоисточника пока нет, найду - добавлю
......
"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли.
............
По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей".
.........

так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?
Вы уж определитесь. :)

Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?
И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку.

1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут)
2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан, ссылка в поиске.

3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:41

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:А что значит "по 1 октября"? После этого начался спад?


Нет, после этого просто не знаю что в больницах происходит. Начался спад или все еще идет сложно сказать.

После этого пошел резкий рост.
Думаете зря прекращают плановую операционную деятельность?
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:43

  Вкладчик1234 написав:
Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин.
Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами.
"МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.


Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.

Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность".
1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить?
2. Колоть сразу х2 ?

имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5. :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе

Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.

Ну блин ваще круто :-(
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  BIGor написав:Я бы за такое банил если честно.

Месяц-второй назад приходил на ветку специалист , тот ещё математик.Брал уроки у строителей, наверное.

Тот заявил прямо:
переболело 40% (вещали с каждого утюга)
ширнулись 20%
Ещё 40% - это дети.
Шах и мат, все позади,расходимся.
Понять, что одни и те же люди могут быть в каждой из этих трёх групп - сложно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 09:59

  justit написав:Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе

Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.

Ну блин ваще круто :-(

Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:04

  antey1969 написав:После этого пошел резкий рост.
Думаете зря прекращают плановую операционную деятельность?


понятно. Но я все-же останусь при своём мнении, что резкий рост был в сентябре. Это моё субъективное мнение и я его никому не навязываю.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:12

  stm написав:Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ


Предполагаете, что обманули и вкололи вместо Джонсона?
Ну.. не знаю.
Вряд ли такой кидок реален :shock:

И да, не "все"
Из троих одна с Джонсоном, и двое с Файзером
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:13

  Цитрин написав:
  antey1969 написав:После этого пошел резкий рост.
Думаете зря прекращают плановую операционную деятельность?


понятно. Но я все-же останусь при своём мнении, что резкий рост был в сентябре. Это моё субъективное мнение и я его никому не навязываю.

Субъективно хоть черное белым называть можно, жаль объективные данные с субъективными не сходятся:
Зображення
"резкий рост", которые "был" в сентябре дал вдвое меньше 200х, чем "плавный подъем" октября...
_hunter
 
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