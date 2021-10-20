vetka написав:...... Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???
Чувствуется "фершал", "не плативший за образование в Богомольца", и благодаря этому, не получивший никаких знаний, даже элементарных.
читайте по губам, куда вам идти. и не пишите мне больше, идиот
Чувствуется ветеринарная закалка. Привыкли со скотом общаться?
Вкладчик1234 написав:Первоисточника пока нет, найду - добавлю
...... "Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли. ............ По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей". .........
так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"? Вы уж определитесь.
Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали? И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку.
1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут) 2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан, ссылка в поиске.
3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин. Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами. "МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.
Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.
Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность". 1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить? 2. Колоть сразу х2 ?
имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5.
Месяц-второй назад приходил на ветку специалист , тот ещё математик.Брал уроки у строителей, наверное.
Тот заявил прямо: переболело 40% (вещали с каждого утюга) ширнулись 20% Ещё 40% - это дети. Шах и мат, все позади,расходимся. Понять, что одни и те же люди могут быть в каждой из этих трёх групп - сложно.