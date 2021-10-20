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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3999400040014002

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92
Мені вже зробили щеплення
60%
55
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:15

  Вадим Жураковский написав:Если переболел, то разве не нужно вакцинироваться? Или там уже иммунитет есть?


Если переболел, то уже есть иммунитет. Чем тяжелее проходила болезнь, тем сильней и дольше иммунитет сохраняется. Говорят на пол года-год где-то хватает.

Правда если болезнь в легкой форме проходила, без симптомов, то иммунитет мог не успеть сформироваться.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:18

  justit написав:
  stm написав:Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ


Предполагаете, что обманули и вкололи вместо Джонсона?
Ну.. не знаю.
Вряд ли такой кидок реален :shock:

И да, не "все"
Из троих одна с Джонсоном, и двое с Файзером

Да-да, филиалы РФ со Спутником. Вы не впервой пургу несёте. Андрейка или на замене?
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:19

  justit написав:Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе

Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.

Ну блин ваще круто :-(

Я извиняюсь, хочу уточнить. Вы утверждаете что трое Вам знакомых людей (2е привитые Пфайзером и 1 Дожнсоном (один или два раза привиты?)) ,,слегли,, - значит легли в больницу или с концами?
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:29

  vetka написав:
  Вкладчик1234 написав:
Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин.
Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами.
"МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.


Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.

Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность".
1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить?
2. Колоть сразу х2 ?

имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5. :roll:

ЛАД недавно писав мотивацію: вакцини не повинні "спортитися" от і колють комупопало.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 10:31

  justit написав:Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе

Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.

Ну блин ваще круто :-(

рецепт простий: антіваков на гілляку (як мінімум в бан),
це через них і їхню пропаганду.
flyman
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