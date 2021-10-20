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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 жов, 2021 10:15
Вадим Жураковский написав:
Если переболел, то разве не нужно вакцинироваться? Или там уже иммунитет есть?
Если переболел, то уже есть иммунитет. Чем тяжелее проходила болезнь, тем сильней и дольше иммунитет сохраняется. Говорят на пол года-год где-то хватает.
Правда если болезнь в легкой форме проходила, без симптомов, то иммунитет мог не успеть сформироваться.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:18
justit написав: stm написав:
Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ
Предполагаете, что обманули и вкололи вместо Джонсона?
Ну.. не знаю.
Вряд ли такой кидок реален
И да, не "все"
Из троих одна с Джонсоном, и двое с Файзером
Да-да, филиалы РФ со Спутником. Вы не впервой пургу несёте. Андрейка или на замене?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:19
justit написав:
Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе
Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.
Ну блин ваще круто
Я извиняюсь, хочу уточнить. Вы утверждаете что трое Вам знакомых людей (2е привитые Пфайзером и 1 Дожнсоном (один или два раза привиты?)) ,,слегли,, - значит легли в больницу или с концами?
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:29
vetka написав: Вкладчик1234 написав:
Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин.
Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами.
"МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.
Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.
Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность"
.
1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить?
2. Колоть сразу х2 ?
имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5.
ЛАД недавно писав мотивацію: вакцини не повинні "спортитися" от і колють комупопало.
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Додано: Чет 21 жов, 2021 10:31
justit написав:
Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе
Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.
Ну блин ваще круто
рецепт простий: антіваков на гілляку (як мінімум в бан),
це через них і їхню пропаганду.
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