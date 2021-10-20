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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3999400040014002 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 92 Мені вже зробили щеплення 60% 55 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 92 Додано: Чет 21 жов, 2021 10:15 Вадим Жураковский написав: Если переболел, то разве не нужно вакцинироваться? Или там уже иммунитет есть? Если переболел, то разве не нужно вакцинироваться? Или там уже иммунитет есть?



Если переболел, то уже есть иммунитет. Чем тяжелее проходила болезнь, тем сильней и дольше иммунитет сохраняется. Говорят на пол года-год где-то хватает.



Правда если болезнь в легкой форме проходила, без симптомов, то иммунитет мог не успеть сформироваться. Если переболел, то уже есть иммунитет. Чем тяжелее проходила болезнь, тем сильней и дольше иммунитет сохраняется. Говорят на пол года-год где-то хватает.Правда если болезнь в легкой форме проходила, без симптомов, то иммунитет мог не успеть сформироваться. Цитрин

Повідомлень: 346 З нами з: 26.06.21 Подякував: 57 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 10:18 justit написав: stm написав: Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ Джонсон говорите... Подозреваю что все скорее со Спутником, но то такэ



Предполагаете, что обманули и вкололи вместо Джонсона?

Ну.. не знаю.

Вряд ли такой кидок реален



И да, не "все"

Из троих одна с Джонсоном, и двое с Файзером Предполагаете, что обманули и вкололи вместо Джонсона?Ну.. не знаю.Вряд ли такой кидок реаленИ да, не "все"Из троих одна с Джонсоном, и двое с Файзером

Да-да, филиалы РФ со Спутником. Вы не впервой пургу несёте. Андрейка или на замене? Да-да, филиалы РФ со Спутником. Вы не впервой пургу несёте. Андрейка или на замене? stm

Повідомлень: 3191 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 10:19 justit написав: Два филиала компании.

В одном трое одновременно с Ковидом слегли.

2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе



Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.



Ну блин ваще круто Два филиала компании.В одном трое одновременно с Ковидом слегли.2-е Файзер летом и одна Джонсонс в АвгустеЕще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.Ну блин ваще круто

Я извиняюсь, хочу уточнить. Вы утверждаете что трое Вам знакомых людей (2е привитые Пфайзером и 1 Дожнсоном (один или два раза привиты?)) ,,слегли,, - значит легли в больницу или с концами? Я извиняюсь, хочу уточнить. Вы утверждаете что трое Вам знакомых людей (2е привитые Пфайзером и 1 Дожнсоном (один или два раза привиты?)) ,,слегли,, - значит легли в больницу или с концами? vladus17 Повідомлень: 1743 З нами з: 21.03.14 Подякував: 134 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 10:29 vetka написав: Вкладчик1234 написав: Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин.

Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами.

"МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.



Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.



Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность" .

1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить?

2. Колоть сразу х2 ? Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.Я тоже не понял, что значит1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить?2. Колоть сразу х2 ?

имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5. имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5.

ЛАД недавно писав мотивацію: вакцини не повинні "спортитися" от і колють комупопало.

ЛАД недавно писав мотивацію: вакцини не повинні "спортитися" от і колють комупопало. flyman

Повідомлень: 26308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2061 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 10:31 justit написав: Два филиала компании.

В одном трое одновременно с Ковидом слегли.

2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе



Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.



Ну блин ваще круто Два филиала компании.В одном трое одновременно с Ковидом слегли.2-е Файзер летом и одна Джонсонс в АвгустеЕще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.Ну блин ваще круто

рецепт простий: антіваков на гілляку (як мінімум в бан),

це через них і їхню пропаганду. рецепт простий: антіваков на гілляку (як мінімум в бан),це через них і їхню пропаганду. flyman

Повідомлень: 26308 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1283 раз. Подякували: 2061 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3999400040014002 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Чет 21 жов, 2021 08:34