Минздрав решил колоть украинцам двойную дозу и сократить интервал между прививками от COVID-19, из-за окончания срока годности вакцин. Письма разослали всем Главам ОДА, а эксперимент будут ставить над украинцами. "МОЗ рекомендует использовать минимальный интервал между введением доз вакцины, в соответствии с инструкцией изготовителя и разрешен разлив 5 доз из одного флакона вакцины АстраЗенека для обеспечения доступа к вакцинам, несмотря на 10-дозность флакона", - говорится в письме.
Скан письма есть на "стране", но тут нельзя его показывать.
Я тоже не понял, что значит "разливать флакон на 5 доз, несмотря на 10-дозность". 1. 5 вколоть - и 5 разрешено выбросить? 2. Колоть сразу х2 ?
имеется ввиду сразу колоть двойную дозу одному человеку. ведь в январе 2022 истекает срок вакцин, которые к нам завезли в самом начале, чтобы их не утилизировать (наверное можно от ВОЗ по шапке схлопотать) быстрее таким образом можно ее израсходовать. То есть на один флакон нужно привлечь 10 человек, а так только 5.
Месяц-второй назад приходил на ветку специалист , тот ещё математик.Брал уроки у строителей, наверное.
Тот заявил прямо: переболело 40% (вещали с каждого утюга) ширнулись 20% Ещё 40% - это дети. Шах и мат, все позади,расходимся. Понять, что одни и те же люди могут быть в каждой из этих трёх групп - сложно.
Starikan написав:......... Непонятно, почему на ворлдометре гораздо более оптимистичные цифры. Например, за вчера: New Cases 9524 Или, например, Serious-Critical (это на кислороде?) 177 как было 2 дня назад, так на вчера и осталось. Вообще чушь какая-то.
"Сразу отвечаю на вопрос - а почему новых случаев значительно меньше ? - Да потому что все данные вносятся в ручную, и это делают люди, которые тоже имеют свой предел возможностей, а еще люди иногда болеют. По-этому данные вносятся с задержками" (с) Истребин