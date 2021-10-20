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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3999400040014002

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 93
Мені вже зробили щеплення
60%
56
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:23

  IgA написав:
  pilker написав:тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA


Скандал настолько огромный что упоминания о нем удалось найти только по ссылке, хотя ему уже месяц скоро будет. А само видео рептилоиды похоже уже зачистили


после рептилоидов упоминают разоблачения от чекистов. а шо после Taylor Lee FDA в поисковике совсем пусто в результатах.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вадим Жураковский написав:Если переболел, то разве не нужно вакцинироваться? Или там уже иммунитет есть? Сколько процентов переболевших в больницах? Есть такая статистика?
Давно уже обсуждали это здесь. Иммунитет есть, но он временный. Через 6-8 месяцев не можно, а нужно вакцинироваться.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Сообщение из рубрики "А шо там у кацапов"

Профессор Преображенский в твиттере написал:

В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир. Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х. Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:37

  justit написав:Два филиала компании.
В одном трое одновременно с Ковидом слегли.
2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе

Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.

Ну блин ваще круто :-(

Возможно только на бумаге сделали. Знаю много таких, которые ради поездок в Европу решили всех обмануть.

По поводу начала сентября всё верно. Сначала дети после пары недель учебы принесли и неделю-полторы болели. Затем в конце сентября температура и потеря нюха синхронно с женой. После недели дома я попал на свежеоткрытый стационар, которые заполнился за один приемный день. Три дня кислорода и неделя антибиотиков. Сейчас уже в Турции лежу на пляже на "реабилитации".

ЗЫ: хотел сделать летом прививки, но жена начиталась антиваксов в Фейсбуке... И я тоже забил.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:45

  Vint написав:ЗЫ: хотел сделать летом прививки, но жена начиталась антиваксов в Фейсбуке... И я тоже забил.


Колин Пауэлл прошел полный курс уколизации COVID-19, потом заболел COVID-19 и помер недавно от него-же...
https://www.bbc.com/russian/news-58957546

Не стоит тешить себя надеждами, все переболеют.
Востаннє редагувалось Цитрин в Чет 21 жов, 2021 11:48, всього редагувалось 1 раз.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:48

Цитрин , да почитайте же хоть шутку о тех, кто разбивается на зимней резине!! Да сколько можно нести эту чушь"все равно все переболеют, все равно все когда-то умрут,все равно ваксы тоже умирают".
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 11:50

  Binimovich написав:Сообщение из рубрики "А шо там у кацапов"

Профессор Преображенский в твиттере написал:

В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир. Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х. Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.

Урррааа, киевские хрущики будем брат стояками!! :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:02

  Цитрин написав:
  Vint написав:ЗЫ: хотел сделать летом прививки, но жена начиталась антиваксов в Фейсбуке... И я тоже забил.


Колин Пауэлл прошел полный курс уколизации COVID-19, потом заболел COVID-19 и помер недавно от него-же...
https://www.bbc.com/russian/news-58957546

Не стоит тешить себя надеждами, все переболеют.

В тесной комнатке в местах лишения свободы тоже заболевают тубиком привитые БЦЖ.
Не стоит тешить себя надеждами что если все переболеют тубиком появиться иммунитет, так же как и тем кто с БЦЖ что они им не заболеют при контакте. Поэтому БЦЖ на 3 день при рождении всем и отвод только при очень неприятных случаях со здоровьем ребенка.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Hotab написав:
  BIGor написав:Я бы за такое банил если честно.

Месяц-второй назад приходил на ветку специалист , тот ещё математик.Брал уроки у строителей, наверное.

Тот заявил прямо:
переболело 40% (вещали с каждого утюга)
ширнулись 20%
Ещё 40% - это дети.
Шах и мат, все позади,расходимся.
Понять, что одни и те же люди могут быть в каждой из этих трёх групп - сложно.
Я, к примеру, и переболел в прошлом году и чипировался в этом, и все равно, увы, никаких гарантий нет
Faceless
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