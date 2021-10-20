В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир. Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х. Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.
justit написав:Два филиала компании. В одном трое одновременно с Ковидом слегли. 2-е Файзер летом и одна Джонсонс в Августе
Еще двое в другом филиале (семья) переболевших весной и принявших Файзер летом - тоже слегли вчера.
Ну блин ваще круто
Возможно только на бумаге сделали. Знаю много таких, которые ради поездок в Европу решили всех обмануть.
По поводу начала сентября всё верно. Сначала дети после пары недель учебы принесли и неделю-полторы болели. Затем в конце сентября температура и потеря нюха синхронно с женой. После недели дома я попал на свежеоткрытый стационар, которые заполнился за один приемный день. Три дня кислорода и неделя антибиотиков. Сейчас уже в Турции лежу на пляже на "реабилитации".
ЗЫ: хотел сделать летом прививки, но жена начиталась антиваксов в Фейсбуке... И я тоже забил.
Binimovich написав:Сообщение из рубрики "А шо там у кацапов"
Профессор Преображенский в твиттере написал:
В Москве резко выросло число выставленных на продажу наследственных квартир. Их доля на рынке достигла 20% вместо обычных 10%. В два раза больше. Такого не было с 90-х. Понимаете, что это значит? Это значит, что за последний год умерло огромное число пожилых людей.
В тесной комнатке в местах лишения свободы тоже заболевают тубиком привитые БЦЖ. Не стоит тешить себя надеждами что если все переболеют тубиком появиться иммунитет, так же как и тем кто с БЦЖ что они им не заболеют при контакте. Поэтому БЦЖ на 3 день при рождении всем и отвод только при очень неприятных случаях со здоровьем ребенка.
Месяц-второй назад приходил на ветку специалист , тот ещё математик.Брал уроки у строителей, наверное.
Тот заявил прямо: переболело 40% (вещали с каждого утюга) ширнулись 20% Ещё 40% - это дети. Шах и мат, все позади,расходимся. Понять, что одни и те же люди могут быть в каждой из этих трёх групп - сложно.
Я, к примеру, и переболел в прошлом году и чипировался в этом, и все равно, увы, никаких гарантий нет