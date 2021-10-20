RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4000400140024003

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 93
Мені вже зробили щеплення
60%
56
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:44

  Цитрин написав:
  Vint написав:ЗЫ: хотел сделать летом прививки, но жена начиталась антиваксов в Фейсбуке... И я тоже забил.


Колин Пауэлл прошел полный курс уколизации COVID-19, потом заболел COVID-19 ...

А что именно вам не понятно в словах "эффективность вакцины 80% (70, 60...)"?
Ну и повторюсь: 84 года было дедушке -- "иммунитет уже не торт".
_hunter
 
Повідомлень: 5186
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 383 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?


Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."

Оригінал статті: https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7
Частковий український переклад: [url]https://bezdoz.info/2021/10/21/зростання-випадків-ковід-19-не-повязан[/url]
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 21 жов, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Yuriyqwer
 
Повідомлень: 318
З нами з: 06.08.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:shock: — Что вы меня всё время путаете? (с)
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 303
З нами з: 17.10.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:30

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:А что значит "по 1 октября"? После этого начался спад?


Нет, после этого просто не знаю что в больницах происходит. Начался спад или все еще идет сложно сказать.

За "враньё" могу извиниться. Но, пожалуйста, аккуратнее с высказываниями.
Формулировка: "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" означает, что 1 октября всплеск уже закончился, но в это время ещё только происходил разогрев.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20072
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4889 раз.
Подякували: 4520 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:47

  Цитрин написав:
  antey1969 написав:После этого пошел резкий рост.
Думаете зря прекращают плановую операционную деятельность?


понятно. Но я все-же останусь при своём мнении, что резкий рост был в сентябре. Это моё субъективное мнение и я его никому не навязываю.

Ваше право оставаться со своим мнением никто не оспаривает.
Но когда Вы своё субъективное мнениевысказываете публично, Вы должны быть готовы его обосновать. Или не высказывать.
"был в сентябре" означает, что он был и закончился, но Вы сами говорите, что ситуацию после 1 октября не знаете.
А я знаю, что в 20-х числах сентября в Харькове ещё были места в больницах и ещё не открывали под ковид больницы резерва.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20072
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4889 раз.
Подякували: 4520 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4000400140024003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Konst1988, proftpd66, ЛАД і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 779, 780, 781
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7801 10768827
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 08:34
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99665)
21.10.2021 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.