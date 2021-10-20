А что именно вам не понятно в словах "эффективность вакцины 80% (70, 60...)"?
Ну и повторюсь: 84 года было дедушке -- "иммунитет уже не торт".
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Додано: Чет 21 жов, 2021 12:44
А что именно вам не понятно в словах "эффективность вакцины 80% (70, 60...)"?
Ну и повторюсь: 84 года было дедушке -- "иммунитет уже не торт".
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.
Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."
Оригінал статті:
Частковий український переклад: [url]https://bezdoz.info/2021/10/21/зростання-випадків-ковід-19-не-повязан[/url]
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 21 жов, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
— Что вы меня всё время путаете? (с)
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:30
За "враньё" могу извиниться. Но, пожалуйста, аккуратнее с высказываниями.
Формулировка: "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" означает, что 1 октября всплеск уже закончился, но в это время ещё только происходил разогрев.
Додано: Чет 21 жов, 2021 13:47
Ваше право оставаться со своим мнением никто не оспаривает.
Но когда Вы своё субъективное мнениевысказываете публично, Вы должны быть готовы его обосновать. Или не высказывать.
"был в сентябре" означает, что он был и закончился, но Вы сами говорите, что ситуацию после 1 октября не знаете.
А я знаю, что в 20-х числах сентября в Харькове ещё были места в больницах и ещё не открывали под ковид больницы резерва.
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