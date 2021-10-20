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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4001400240034004>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 93
Мені вже зробили щеплення
60%
56
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 12:44

  Цитрин написав:
  Vint написав:ЗЫ: хотел сделать летом прививки, но жена начиталась антиваксов в Фейсбуке... И я тоже забил.


Колин Пауэлл прошел полный курс уколизации COVID-19, потом заболел COVID-19 ...

А что именно вам не понятно в словах "эффективность вакцины 80% (70, 60...)"?
Ну и повторюсь: 84 года было дедушке -- "иммунитет уже не торт".
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?


Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."

Оригінал статті: https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7
Частковий український переклад: [url]https://bezdoz.info/2021/10/21/зростання-випадків-ковід-19-не-повязан[/url]
Востаннє редагувалось Yuriyqwer в Чет 21 жов, 2021 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

:shock: — Что вы меня всё время путаете? (с)
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:30

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:А что значит "по 1 октября"? После этого начался спад?


Нет, после этого просто не знаю что в больницах происходит. Начался спад или все еще идет сложно сказать.

За "враньё" могу извиниться. Но, пожалуйста, аккуратнее с высказываниями.
Формулировка: "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" означает, что 1 октября всплеск уже закончился, но в это время ещё только происходил разогрев.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:47

  Цитрин написав:
  antey1969 написав:После этого пошел резкий рост.
Думаете зря прекращают плановую операционную деятельность?


понятно. Но я все-же останусь при своём мнении, что резкий рост был в сентябре. Это моё субъективное мнение и я его никому не навязываю.

Ваше право оставаться со своим мнением никто не оспаривает.
Но когда Вы своё субъективное мнение высказываете публично, Вы должны быть готовы его обосновать. Или не высказывать.
"был в сентябре" означает, что он был и закончился, но Вы сами говорите, что ситуацию после 1 октября не знаете.
А я знаю, что в 20-х числах сентября в Харькове ещё были места в больницах и ещё не открывали под ковид больницы резерва.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 21 жов, 2021 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 13:59

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:......
Не берусь ответить точно, меня расхождение цифр Истребина с МОЗом тоже удивляет.
Думаю, что МОЗ приводит именно новые случаи, а Истребин все положительные тесты (включая повторные).
Serious-Critical - возможно, не кислород, а уже ИВЛ?
Ворлдметр, насколько понимаю, показывает по нашему официозу, то же, что МОЗ - https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19

"Сразу отвечаю на вопрос - а почему новых случаев значительно меньше ? - Да потому что все данные вносятся в ручную, и это делают люди, которые тоже имеют свой предел возможностей, а еще люди иногда болеют. По-этому данные вносятся с задержками" (с) Истребин

На мой взгляд, объяснение сомнительное.
Это может привести к запаздыванию, но потом в какие-то дни, когда их внесут, у МОЗ должна получиться бо́льшая цифра, чем у Истребина, а такого не видел.
Кроме того, откуда может взять данные Истребин, если их не внесли? Ему что пункты тестирования со всей страны вечером по телефону дают напрямую? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:02

  Цитрин написав: а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу. Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.

У каждого болезнь по разному протекает. Ктото даже не замечает каких-либо симптомов, ктото легкое недомагание чувствует, ктото без сил лежит, а кому-то и под ИВЛ надо... В больницы далеко не все обращаются, тем более что они переполнены.

Так что вы хотите всем этим сказать?
С одной стороны, пишете, что переболели 35-40 млн в легкой форме, с другой - многие болеют по 2-3 раза. Отсюда вывод: легкая форма не дает эффективного иммунитета.
Что дальше?
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:05

  IgA написав:
  pilker написав:тут у чиновника FDA язык шо помело. скандальчик. также интересно то как он характеризует сотрудниклв FDA
Скандал настолько огромный что упоминания о нем удалось найти только по ссылке, хотя ему уже месяц скоро будет. А само видео рептилоиды похоже уже зачистили

Чем еще отличаются антиваксы - активным рысканьем по инфо-помойкам и активным распространением слухов по интернету.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:09

  vetka написав: Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???

Причины негативного отношения к антиваксам изжеваны здесь уже вполне достаточно, повторять не буду.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14

  Vint написав:......
По поводу начала сентября всё верно.
......

Так никто и не спорит, что рост начался в сентябре. А точнее, даже во второй половине августа.
Но формулировка "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" неверна. Бурный рост с угрожающими цифрами начался в октябре, в лучшем случае, в 20-х числах сентября.
ЛАД
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