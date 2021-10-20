Цитрин написав:

а что имеем в выборке официальной статистики? Только тех кто в тяжелой форме попал в больницу, либо обратился к врачу. Это только малая часть от всех переболевших. Некоторые даже при тяжелой форме в больницу попадают только когда задыхаться начинают, а до этого их статистика просто не учитывает.У каждого болезнь по разному протекает. Ктото даже не замечает каких-либо симптомов, ктото легкое недомагание чувствует, ктото без сил лежит, а кому-то и под ИВЛ надо... В больницы далеко не все обращаются, тем более что они переполнены.