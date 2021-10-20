Какие прогнозы? Праздники прошедшие собьют волну, или наоборот? On the one hand не работали школы, садики,не ходили на работу, on the other - поехали на родину, к родителям, новые социальные контакты, алкопати (в том числе бытовые).
Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.
Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.
И вас не смутило название статьи? Зростання випадків Ковід-19 не пов’язане з рівнем вакцинації в 68 країнах світу та 2947 округах США
Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.
Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."
Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём. Но о научном уровне статьи, на которую Вы ссылаетесь, говорить можно с большим трудом. При тех выводах, которые Вы процитировали, странно выглядят фразы типа:
Наряду с увеличением количества вакцинаций, возможно, потребуется принять другие фармакологические и нефармакологические меры.
При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.