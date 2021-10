Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4000400140024003 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 93 Мені вже зробили щеплення 60% 56 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 8% 7 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 3% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 17% 16 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 9% 8 Всього голосів : 93 Додано: Чет 21 жов, 2021 14:09 vetka написав: Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают??? Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???

Причины негативного отношения к антиваксам изжеваны здесь уже вполне достаточно, повторять не буду. Причины негативного отношения к антиваксам изжеваны здесь уже вполне достаточно, повторять не буду. Starikan 2 Повідомлень: 18383 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2264 раз. Подякували: 3004 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14 Vint написав: ......

По поводу начала сентября всё верно.

...... ......По поводу начала сентября всё верно.......

Так никто и не спорит, что рост начался в сентябре. А точнее, даже во второй половине августа.

Но формулировка "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" неверна. Бурный рост с угрожающими цифрами начался в октябре, в лучшем случае, в 20-х числах сентября. Так никто и не спорит, что рост начался в сентябре. А точнее, даже во второй половине августа.Но формулировка "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" неверна. Бурный рост с угрожающими цифрамив октябре, в лучшем случае, в 20-х числах сентября. ЛАД 2 Повідомлень: 20076 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4890 раз. Подякували: 4520 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 14:20 Какие прогнозы? Праздники прошедшие собьют волну, или наоборот? On the one hand не работали школы, садики,не ходили на работу, on the other - поехали на родину, к родителям, новые социальные контакты, алкопати (в том числе бытовые). Hotab

Повідомлень: 5128 З нами з: 15.02.09 Подякував: 258 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 14:32 Yuriyqwer написав: Вкладчик1234 написав: Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить? Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить? Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує. Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.



И вас не смутило название статьи?

Зростання випадків Ковід-19 не пов’язане з рівнем вакцинації в 68 країнах світу та 2947 округах США Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.И вас не смутило название статьи?в 68 країнах світу та 2947 округах США Starikan 2 Повідомлень: 18383 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2264 раз. Подякували: 3004 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 15:09 Yuriyqwer написав: Вкладчик1234 написав: Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить? Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?



Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.



Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."



Оригінал статті: https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7

Частковий український переклад: [url]https://bezdoz.info/2021/10/21/зростання-випадків-ковід-19-не-повязан[/url] Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію.."Оригінал статті:Частковий український переклад: [url]https://bezdoz.info/2021/10/21/зростання-випадків-ковід-19-не-повязан[/url]

Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.

Но о научном уровне статьи, на которую Вы ссылаетесь, говорить можно с большим трудом.

При тех выводах, которые Вы процитировали, странно выглядят фразы типа:

Наряду с увеличением количества вакцинаций, возможно, потребуется принять другие фармакологические и нефармакологические меры.

При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества. Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.Но оуровне статьи, на которую Вы ссылаетесь, говорить можно с большим трудом.При тех выводах, которые Вы процитировали, странно выглядят фразы типа:При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества. ЛАД 2 Повідомлень: 20076 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4890 раз. Подякували: 4520 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 15:42 Starikan написав: Yuriyqwer написав: Вкладчик1234 написав: Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить? Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить? Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує. Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю. Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.

А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам, то обработка экспериментальных данных выглядит совсем несерьёзно. А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам, то обработка экспериментальных данных выглядит совсем несерьёзно. ЛАД 2 Повідомлень: 20076 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4890 раз. Подякували: 4520 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 16:02

PARIS, Oct 21 (Reuters) - Italy has reported an outbreak of highly pathogenic H5N1 bird flu in a commercial farm of fattening turkeys in the north of the country, the World Organisation for Animal Health (OIE) said on Thursday.



The outbreak killed 200 birds out of a flock of nearly 13,000 on a farm in Ronco all'Adige in the province of Verona, the OIE said, citing a report from the Italian authorities.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/italy-reports-h5n1-bird-flu-outbreak-among-poultry-oie-says-2021-10-21/ Скучали? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15436 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8530 раз. Подякували: 4123 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 21 жов, 2021 16:32 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Вкладчик1234 написав: Первоисточника пока нет, найду - добавлю



......

"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли.

............

По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей".

......... Первоисточника пока нет, найду - добавлю......"Вакцины против COVID на 50-80%тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли.............По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19.........

так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?

Вы уж определитесь.



Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?

И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку. так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?Вы уж определитесь.Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?И всё же стоило быпоискать источник, а ужевываливать мусор на ветку.

1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут) 1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (

Кто? Где?

На заборе тоже много чего пишут.



2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан , ссылка в поиске.

Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы.

А "истории из фейсбучика"...

Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие.

Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.



3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?

Не запретили.

Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать. Серьёзные высказывания надо обосновывать серьёзными аргументами.

У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего. Кто? Где?На заборе тоже много чего пишут.Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы.А "истории из фейсбучика"...Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие.Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.Не запретили.Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать.высказывания надо обосновыватьаргументами.У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего. ЛАД 2 Повідомлень: 20076 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4890 раз. Подякували: 4520 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4000400140024003 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням IGNAT, proftpd66, zРадио,

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: DmitryK ЛОБ і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 779 , 780 , 781

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7801 10776782

ЛОБ Чет 21 жов, 2021 08:34