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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4000400140024003

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 93
Мені вже зробили щеплення
60%
56
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
8%
7
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
3%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
17%
16
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
9%
8
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:09

  vetka написав: Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???

Причины негативного отношения к антиваксам изжеваны здесь уже вполне достаточно, повторять не буду.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:14

  Vint написав:......
По поводу начала сентября всё верно.
......

Так никто и не спорит, что рост начался в сентябре. А точнее, даже во второй половине августа.
Но формулировка "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" неверна. Бурный рост с угрожающими цифрами начался в октябре, в лучшем случае, в 20-х числах сентября.
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:20

Какие прогнозы? Праздники прошедшие собьют волну, или наоборот? On the one hand не работали школы, садики,не ходили на работу, on the other - поехали на родину, к родителям, новые социальные контакты, алкопати (в том числе бытовые).
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 14:32

  Yuriyqwer написав:
  Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.

И вас не смутило название статьи?
Зростання випадків Ковід-19 не пов’язане з рівнем вакцинації в 68 країнах світу та 2947 округах США
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:09

  Yuriyqwer написав:
  Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?


Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."

Оригінал статті: https://link.springer.com/article/10.10 ... 21-00808-7
Частковий український переклад: [url]https://bezdoz.info/2021/10/21/зростання-випадків-ковід-19-не-повязан[/url]

Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.
Но о научном уровне статьи, на которую Вы ссылаетесь, говорить можно с большим трудом.
При тех выводах, которые Вы процитировали, странно выглядят фразы типа:
Наряду с увеличением количества вакцинаций, возможно, потребуется принять другие фармакологические и нефармакологические меры.

При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 15:42

  Starikan написав:
  Yuriyqwer написав:
  Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.

Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.

А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам, то обработка экспериментальных данных выглядит совсем несерьёзно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:02

Скучали?
PARIS, Oct 21 (Reuters) - Italy has reported an outbreak of highly pathogenic H5N1 bird flu in a commercial farm of fattening turkeys in the north of the country, the World Organisation for Animal Health (OIE) said on Thursday.

The outbreak killed 200 birds out of a flock of nearly 13,000 on a farm in Ronco all'Adige in the province of Verona, the OIE said, citing a report from the Italian authorities.

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/italy-reports-h5n1-bird-flu-outbreak-among-poultry-oie-says-2021-10-21/
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 жов, 2021 16:32

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:Первоисточника пока нет, найду - добавлю

......
"Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли.
............
По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей".
.........

так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"?
Вы уж определитесь. :)

Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали?
И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку.

1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут)

Кто? Где?
На заборе тоже много чего пишут.

2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан, ссылка в поиске.

Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы.
А "истории из фейсбучика"...
Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие.
Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.

3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?

Не запретили.
Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать. Серьёзные высказывания надо обосновывать серьёзными аргументами.
У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего.
ЛАД
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