vetka написав: Вот вообще не понимаю ваших нервов, вы привиты - для вас везде зеленый свет и жизнь, как ДО пандемии. Чего вы пеной исходите на тех, кто не хочет делать то, что так агрессивно навязывают???
Причины негативного отношения к антиваксам изжеваны здесь уже вполне достаточно, повторять не буду.
Vint написав:...... По поводу начала сентября всё верно. ......
Так никто и не спорит, что рост начался в сентябре. А точнее, даже во второй половине августа. Но формулировка "Сильный всплеск был где-то с 1 сентября по 1 октября" неверна. Бурный рост с угрожающими цифрами начался в октябре, в лучшем случае, в 20-х числах сентября.
Какие прогнозы? Праздники прошедшие собьют волну, или наоборот? On the one hand не работали школы, садики,не ходили на работу, on the other - поехали на родину, к родителям, новые социальные контакты, алкопати (в том числе бытовые).
Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.
Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.
И вас не смутило название статьи? Зростання випадків Ковід-19 не пов’язане з рівнем вакцинації в 68 країнах світу та 2947 округах США
Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.
Вчені шукали зв'язок між рівнем захворюваності та відсотком "повністю вакцинованого населення" в 68 країнах світу та 2947 округах США. І не знайшли. Ну тобто знайшли (цитую) "незначну позитивну асоціацію. Країни з вищим відсотком повністю вакцинованого населення мають більше випадків COVID-19 на 1 мільйон людей."
Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём. Но о научном уровне статьи, на которую Вы ссылаетесь, говорить можно с большим трудом. При тех выводах, которые Вы процитировали, странно выглядят фразы типа:
Наряду с увеличением количества вакцинаций, возможно, потребуется принять другие фармакологические и нефармакологические меры.
При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.
Вкладчик1234 написав:Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Така думка не тільки у вас. Публікація в "European Journal of Epidemiology" це підтверджує.
Извините, но мне, как физику-теоретику, которому многократно приходилось обрабатывать экспериментальные данные, просто смешно смотреть на эти потуги авторов делать выводы из данных с таким диким разбросом. Может быть, в медицине это и принято, не знаю.
А если ещё учесть, что второй соавтор Akhil Kumar, как показывает гугл, - специалист по информационным системам, то обработка экспериментальных данных выглядит совсем несерьёзно.
PARIS, Oct 21 (Reuters) - Italy has reported an outbreak of highly pathogenic H5N1 bird flu in a commercial farm of fattening turkeys in the north of the country, the World Organisation for Animal Health (OIE) said on Thursday.
The outbreak killed 200 birds out of a flock of nearly 13,000 on a farm in Ronco all'Adige in the province of Verona, the OIE said, citing a report from the Italian authorities.
Вкладчик1234 написав:Первоисточника пока нет, найду - добавлю
...... "Вакцины против COVID на 50-80% эффективны в снижении тяжёлых заболеваний и смертности, — говорит Смолли. ............ По словам Смолли, данные со всего мира доказывают, что вакцины против COVID-19 вызывают "больше болезней и смертей". .........
так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"? Вы уж определитесь.
Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали? И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку.
1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут)
Кто? Где? На заборе тоже много чего пишут.
2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан, ссылка в поиске.
Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы. А "истории из фейсбучика"... Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие. Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.
3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Не запретили. Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать. Серьёзные высказывания надо обосновывать серьёзными аргументами. У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего.