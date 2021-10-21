ЛАД написав:Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.
Доволі поважний журнал. Прочитайте хоч wiki
ЛАД написав:При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.
Не обов'язково. Я переконаний якби провели такий аналіз по тяжкому перебігу хвороб та смертях то висновки були б правильні, відповідно до "лінії партії" Не даремно ж світова риторика плавно змістилась від "Вакцини - єдиний ефективний захись проти Covid-19" до "Вакцини - єдиний ефективний захись проти тяжкого перебігу та смертей від Covid-19"
ЛАД написав:Не знаю, что за журнал "European Journal of Epidemiology", насколько он авторитетен и рецензируются ли статьи, публикуемые в нём.
Доволі поважний журнал. Прочитайте хоч wiki
ЛАД написав:При таких выводах авторы должны были бы требовать немедленного прекращения вакцинации, а не увеличения их количества.
Не обов'язково. Я переконаний якби провели такий аналіз по тяжкому перебігу хвороб та смертях то висновки були б правильні, відповідно до "лінії партії" Не даремно ж світова риторика плавно змістилась від "Вакцини - єдиний ефективний захись проти Covid-19" до "Вакцини - єдиний ефективний захись проти тяжкого перебігу та смертей від Covid-19"
БЦЖ тоже единственный эффективный способ остановки распространения туберкулёза. Что Вас так смущает тут?
Успіх написав:Тут ще така річ - а що, не важлива маса тіла людини при вакцинації? Тобто, всім однакові дають дози, чи медсестра "на око" міряє і дає одним більше мілілітрів вакцин, другим менше?
Не важно. С 5 до 12 лет будет другая дозировка. За вакцинацию подарок: очень советую Вам изучить продажи товаров через инстаграм. Молодежь сейчас там тусуется. По фоткам очень даже покупают, даже запчасти
По-першому виділеному - це Ви так вирішили, чи є десь медичні рекомендації?(як насправді повинно бути?) По-другому - Дякую, та Ви, не перші, хто мені рекомендує переходити в онлайн торгівлю - а є якісь поради по офф-лайн торгівлі?
Статистичнй аналіз не зовсім конкретної і правильної інформації - навіть з достатньо великою виборкою - це просто псевдонаукова діяльність . Насправді там науки мінімум - і отримати результат можна будь-який , який ви хочете чи хотіли б ( навіть на рівні підсвідомості ) отримати . Результат дослідження , який практично ніхто не може ні перевірити , ні повторити - це наукове дослідження ? Взагалі-то медицина в принципі наукою може вважатися дуже вибірково - або біологія , або хімія - все решта - так - статистика невідомо про що ...
ЛАД написав:так всё же "эффективны в снижении" или "вызывают "больше болезней и смертей"? Вы уж определитесь.
Первоисточника нет, но хоть источник указать можете? Или сами придумали? И всё же стоило бы сначала поискать источник, а уже потом вываливать мусор на ветку.
1. Определиться нужно вакцинаторам. Там Пфайзер сам признал (пишут)
Кто? Где? На заборе тоже много чего пишут.
2. Вакцинаторам можно выкладывать мусор ("независимых демографов", и "невыдуманные истории от анонимусов из фейсбучика"), а мне нельзя пока ещё не проверенную информацию? Первоисточник указан, ссылка в поиске.
Независимый демограф (Ракша) хотя бы как-то обосновывает свои оценки и прогнозы. А "истории из фейсбучика"... Интересно, у Вас нет ни одного знакомого, который полежал хотя бы с кислородом? Его рассказ не будет сильно отличаться от этих историй. Поэтому они вполне внушают доверие. Где указан первоисточник? Вы, вроде, удалили свой пост и пошли искать первоисточник.
3. Я выкладывал и раньше своё "независимое экспертное мнение", что волны вакцинации и волны ковида связаны. Ещё не запретили так говорить?
Не запретили. Но в который раз повторяю - публичные высказывания надо хоть как-то обосновывать. Серьёзные высказывания надо обосновывать серьёзными аргументами. У Вас, простите, кроме пустой болтовни, ничего.
"Независимый аналитик данных" Joel Smalley тоже обосновывает. Выше ссылки на "журналистскую версию" его выводов. Я нашёл в твиттере его профиль с обсуждением (длинная ветка обсуждений) где он выкладывает данные и выводы (что-то типа Истребина). Но там куча данных, плюс часто на внешних ресурсах, - у меня не было времени углубляться, всё пересматривать и проверять. Да и вакцинаторы всё равно не поверят, а тупо снесут пост. Смысл трудиться? Так что информация не хуже обоснована (а по мне - даже лучше), чем у любимого местного "независимого демографа" Вроде это он: https://twitter.com/RealJoelSmalley 2. Истории из фейсбучика про ужасы ковида - не я ж их пощу. Опять же - "ужасы" постить можно. А постить сомнения о причинах и методах борьбы с вирусом - запрещено. Ютубчик вполне "официально" удаляет такие сомнения как "дезинформацию". А кто ютубчику дал право решать, где дезинфорация, а где истина? Ютуб - это эксперт-вирусолог, или у них в штате есть такие эксперты-модераторы? Аналогично и фейсбук. 3. У меня есть знакомые, которые болели. Типа как гриппом, без "ужасов". Например мама друга, уже в возрасте, врач в районной больнице. 4. Я "болел ковидом до того, как это стало мейнстримом" (лет 5 назад, уже писал об этом, после болезни даже температура продуктов плохо ощущалась - не то что вкусы-запахи)